Karol G terminó de ‘humillar’ a GQ con la camiseta que usó en ‘Saturday Night Live’.

Karol G ha sido una de las artistas más importantes del año tras el lanzamiento de su último trabajo discográfico ‘Mañana Será Bonito’ y se mantiene en promoción constante del mismo. El album que incluye el hit ‘TQG’ una explosiva colaboración con su compatriota Shakira, tiene a la paisa presentándose en diferentes programas televisivos alrededor del mundo, y su última aparición en el famoso programa estadounidense ‘Saturday Night Live’ fue muy aclamada en redes.

Este programa de televisión está al aire en los Estados Unidos desde hace 48 años. ‘Saturday Night Live’ es un programa humorístico y musical, donde las grandes celebridades de Hollywood hacen parodias llenas de sarcasmo y humor negro de diferentes, burlándose de los temas que son tendencia en la actualidad.

Para este episodio, también se contó con la presentación de la actriz latina Ana de Armas, quien recientemente interpretó a Marilyn Monroe en la cinta de Netflix ‘Blonde’.

Y su aparición en el programa dio un mensaje bastante contundente en medio de la polémica que se vio envuelta, esto después de que la editorial GQ lanzara una portada con Karol G y su imagen se veía altamente alteada, al punto de que ella misma lucia irreconocible.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje... Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto. Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí y a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, fue el contundente mensaje que di Karol G al momento de ver la portada de GQ con su imagen editada.

La poderosa camiseta que usó Karol G en SNL que ‘despedazó’ a la revista GQ por retoques

La reggaetonera oriunda de Antioquia uso su plataforma en SNL para enviar un poderoso mensaje sobre su rechazo a la alteración estéticas en las publicaciones, para enviar apariencias y mensajes falsos. Cabe resaltar que al momento en que Karol G alzó su voz y se pronunció contra el exceso de Photoshop en su editorial colegas de la industria del entretenimiento como la ganadora del Óscar Jamie Lee Curtis, apoyaron las palabras de la cantante.

Ahora, en medio de un ‘sketch’ o escena que Karol G protagonizó para ese episodio, donde interpreta a una estudiante, acompañada por la ‘host’ de esa noche, Ana de Armas, la cantante uso una camiseta negra con una frase que en español decía “Prohibido Photoshop”. Esto, solo ha causado comentarios positivos para la colombiana:

Ana De Armas se lució completamente, rei demasiado y además la playera de Karol G 👏👏👏#AnaDeArmas #SNL pic.twitter.com/QmIrNPqMvH — Laura Geek ⚯͛ 💙🏳️‍🌈🌻 (@laura_geek28) April 16, 2023