La criticada pregunta de Daniela Aránguiz a Latife Soto sobre Jorge Valdivia: “Da vuelta la página” le escribieron

Daniela Aránguiz, generó polémica en redes sociales al entrevistar a la tarotista Latife Soto en un live para abordar las extrañas publicaciones en redes sociales de su exesposo, el exfutbolista Jorge Valdivia. Aránguiz consultó a Soto sobre la situación emocional de Valdivia.

“Cuando tu exesposa te amarra los calzoncillos y los congela. ¿Qué puedo hacer?”, escribió el exfutbolista en sus historias de Instagram. “¿Qué significado tiene en el mundo de las brujerías?”, escribió el “Mago” en sus redes sociales.

“¿Por qué él me expuso así?”, comenzó preguntando Aránguiz a la brujita.

Soto, utilizando las cartas del tarot, reveló que las cartas indicaban “un cambio y la muerte de una relación”. Además, señaló que “Él no lo está pasando bien, porque él no quiere dejar partir lo que tenía”

[ LEE TAMBIÉN: “Nada puede opacar este momento”: Daniela Aránguiz debutó en “Las Indomables” tras polémica con Jorge Valdivia ]

Incluso la tarotista le aclaró que “ya se acabó, como que las cosas que pasaron el último tiempo lo hacen sentir una pérdida. Yo no estoy diciendo que él esté muy encantando en una relación, yo lo veo como mirando a muchas partes todavía”.

Aránguiz procedió a realizar una pregunta criticada por muchos en redes sociales: “¿Por qué está dolido? ¿Él todavía sigue enamorado de mí?”.

Soto se excusó diciendo que no podía revelar detalles personales en televisión o en un live, pero destacó que Valdivia estaba influenciado por patrones negativos en su tradición familiar y que estaba enamorado y contento con su familia, pero que habían surgido patrones negativos.

“A él le gusta el tema de familia, pero fíjense (en esta carta), se ve un hombre con hartas mujeres. Él estuvo siempre en una disyuntiva. Honestamente, él es víctima también de los sistemas en que viven las familias, los patrones que entregamos a los hijos. Lo que uno ve en su tradición familiar, uno lo que asume como patrones psicológicos emocionales”, señaló Soto.

Para luego finalizar explicando que: “Las personas naturalizan los patrones que son negativos. Entonces, él estaba muy enamorado y contento con su familia, pero de pronto aparecen estos patrones negativos”

Las preguntas de la exchica Mekano no fueron bien recibidas por algunos usuarios en redes sociales, quienes criticaron a Aránguiz por su insistencia y recordaron las infidelidades pasadas de Valdivia. Comentarios como “Un hombre enamorado no te es infiel tantas veces” y “Da vuelta la página” y “Alguien enamorado, Daniela, no te va ser tanto daño” se hicieron presentes en las redes sociales.

https://www.instagram.com/p/CrHuGCOKSLQ/?hl=es-la