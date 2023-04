“La mosca se para en la misma mier...”: Daniel Fuenzalida furia con TV+ por dichos de Argandoña

El animador Daniel Fuenzalida realizó duros comentarios contra TV+, por los dichos realizados por Raquel Argandoña contra Yamila Reyna, diciendo que estaba saliendo con alguien de TVN y a eso se debía su ascendente carrera en el canal nacional. Debido a esto, el creador de “Me Late” dijo que las autoridades detrás de la señal también son responsables de los dichos de “La Quintrala”.

Fue en un post que respondió al medio Todo se sabe oficial, donde realizó sus descargos.

“Y qué pasa con el canal donde Raquel dijo eso? El soporte tb es culpable !!! Hasta cuando el canal deja que sus rostros denosten y traten mal al resto con tal de sacar notas en la prensa o unas décimas más de rating. Porque de puntos no podemos hablar!!! No pues!”, criticó, haciendo referencia a una supuesta baja audiencia del espacio “Tal cual” que anima Argandoña junto a José Miguel Viñuela.

Fuenzalida critica a TV+

Además, reveló una situación que habría ocurrido con el comediante Rodrigo González, a quienes le habría pedido bajar su apoyo a Yamila y reclamo contra la mamá de Kel Calderón, por ser amigo de uno de los ejecutivos de TV+.

“Si hasta @gonzalezcomediante bajó su post defendiendo a Yamila, seguramente recibió llamados de los ocultos disfrazados de ejecutivos a que lo hiciera o lo dejaban sin pega (rodrigo tiene aún que seguir grabando la serie Los Robinsones de tv+ hasta cuando el canal sigue permitiendo que Mauricio Israel le falte el respeto cada tarde a las mujeres?”.

Finalmente, destacó que “no es el canal que dejé o me dejaron, no es el canal que hace cinco años comenzamos a construir que su misión y visión era familiar, diversión, unidad. Hoy día está muy lejos de eso qué pena porque por dos o tres ejecutivos ambiciosos. La mosca siempre se para en la misma Mier...”, sentenció.