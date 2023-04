Marvel estaría planeando reemplazar a Jonathan Majors tras polémica por agresión a su pareja

Jonathan Majors podría estar frente a un verdadero suicidio de carrera pues, según informó TMZ a finales de marzo, el actor fue detenido en Nueva York después de presuntamente haber atacado a su pareja, lo que resultó en múltiples lesiones en su cuerpo y requirió hospitalización de la víctima, y causó que Majors recibiera cargos por agresión.

Ante tal escenario, su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel se ha puesto en tela de juicio y muchas personas se encuentran debatiendo si debería seguir empleado por la famosa empresa que preside Kevin Feige.

Jeff Sneider de The Hot Mic (vía The Direct), ahora ha lanzado el rumor sobre un posible recasteo para Kang, haciendo públicas interesantes posibilidades: “Aunque no ha habido más comunicados o novedades respecto a Jonathan Majors, he oído que, si Jonathan Majors logró obtener el rol de Kang, alguien como Damson Idris es el tipo de persona que [Marvel] puede buscar reemplazarlo si eso, de hecho, sucede”.

Es pertinente recordar que la defensa legal de Majors sostiene que es inocente, además mostró “evidencia” de que todo se habría tratado de un mal entendido en el que la misma pareja de Majors alega no haber querido que este fuese detenido. Sin embargo, luego de que se diera la noticia, muchos directores y productores que han trabajado con Majors salieron a manifestar que el actor tenía un comportamiento errático.

El personaje de Major, Kang “El Conquistador”, es el nuevo proyecto ambicioso de Marvel, pues este villano busca estar a la par de Thanos en la más reciente fase del MCU, por lo que esta polémica alrededor del actor es algo que no le viene nada bien a la compañía filial de Disney.

Este es uno de los escándalos más grandes en los que se ha involucrado una estrella del MCU, por lo que Kevin Feige debe ser extremadamente cuidadoso con sus decisiones, ya que además, Kang no solo ha tenido enfrentamientos con los Vengadores, sino con otros héroes de Marvel como Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man y Los X-Men; todas franquicias que ya han vuelto al Studio y que representan los proyectos a futuro que más tienen a los fans con altas expectativas.