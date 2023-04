Maura Rivera muestra a sus vecinos éxoticos en Miami y la peor tormenta eléctrica que ha vivido

Maura Rivera no lleva muchos días viviendo su nueva vida en Miami junto a su marido Mark González y sus dos hijos, al menos sólo este fin de semana lo dio a conocer en redes sociales, sin embargo, ha ido mostrando la diferencia de la fauna, que incluso llega a su patio. Pero no sólo eso, sino que también el clima.

A través de sus stories, ha ido mostrando por ejemplo, que tiene ranas en el jardín, pavos reales cruzando la calle y hasta una ardilla fuera de su ventana.

Storie de Maura Rivera Captura Instagram

Pero no sólo eso, sino que también mostró una fuerte tormenta eléctrica. “Nunca me había dado miedo una tormenta eléctrica. La de anoche fue cuáticaaaaa. En el video no se aprecia cómo realmente fue, lo peor es que veo la hora y eran las 3.30 AM”, escribió la bailarina.

Storie de Maura Rivera Captura Instagram

La nueva vida de Maura y Mark

A través de su cuenta de Instagram, la exchica “Rojo” contó los detalles de este proyecto: “Iniciamos una nueva vida en nuestra nueva casa. Meses de trámites, cambios , despedidas y muchas cosas más que implicaron todo este proceso”, escribió.

“Pero acá estamos para una aventura más juntos. Gracias a todos quienes nos han apoyado desde el minuto uno”, agregaron Maura Rivera y Mark González.

Finalmente, los tortolitos aseguraron que “nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia y construir un nuevo sueño”, concluyó el mensaje.