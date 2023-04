“No te hagas la virgen, hueo...”: Teresita Reyes sorprendió con atrevida propuesta en OnlyFans

La actriz Teresita Reyes demostró que no tiene pelos en la lengua y que no se arruga ante ningún tema. Así lo dejó en claro cuando Pamela Díaz le preguntó en su programa Sin Editar, si estaría dispuesta a posar en paños menores y monetizar el contenido en la plataforma para adultos Onlyfans.

“Me gustaría, fíjate. Porque dicen que hay hombres para todo y que les gustan hasta las cosas más espantosas”, relató sin tapujos.

“Me contaron que incluso les gusta ver a las minas en pelota haciendo caca”, detalló, provocando que la conductora se levantara del asiento y se retirara entre risas.

Teresita Reyes y Onlyfans

“No es mentira, si me lo contaron. No te hagas la virgen, hueona. Ven para acá”, la llamó Teresita.

“De verdad, si incluso me dicen que hombres se masturban viendo los dedos de los pies, de las manos. Me lo dijo una persona que está en el Only”.

Ahí, La Fiera recordó la experiencia de una mujer española de 69 años. “Gana casi 15 mil euros al mes (cerca de 13 millones de pesos)”, mostrando lencería, mostrando transparencia y poses sensuales.

“Yo había pensado en mostrar una teta, pero que no se me vea la cara. Una teta bien larga, que mamaron cuatro hijos...algún feticihista que le guste”, cerró generando las carcajadas de Pamela.

Tiempo atrás, en conversación con Publimetro, la actriz confesó su curiosidad con juguetes sexuales, señalando que está dispuesta a probar “todas esas cosas”.

“Quedé metida con unos geles estrechadores y unas famosas bolitas chinas que me dijeron que eran buenas para la incontinencia urinaria. Eso me interesa. Eso quiero fíjate. Porque...todavía no tengo (incontinencia), pero cuando me río se me sale la gota”, contó, medio en broma, medio en serio. “Voy a tener que empezar a probar todas estas cosas y después les comento cómo me fue”, sentenció respecto a al uso de juguetes sexuales, que están muy de modas en estos días, tras las revelaciones de Raquel Argandoña y Coté López, quienes confesaron en distintos programas que formaban parte de sus instrumentos para jugar en pareja.