¿Qué pasó entre Josh Peck y Drake Bell? Así terminó la amistad de los actores

El actor Drake Bell acaparó los titulares la última semana luego de que el Departamento de Policía de Daytona Beach, Florida, informara que estaba “desaparecido y en peligro” el pasado jueves 13 de abril.

En horas de la tarde, las autoridades confirmaron que el intérprete de 36 años de edad estaba a “salvo” y en contacto con las fuerzas policiales de la localidad sin dar más detalles de lo ocurrido.

Bell luego reaccionó al revuelo ocasionado en los medios con una publicación en Twitter. “Dejas el teléfono en el carro y no contestas por la noche ¿y esto?”, escribió junto a un emoji de risa.

Sin embargo, aunque la preocupante situación se resolvió de manera favorable, mientras estaba supuestamente perdido, sus fans inevitablemente recordaron su carrera y las polémicas de su vida.

Entre ellas, el inesperado desenlace de su amistad con el actor Josh Peck, su coprotagonista en la serie Drake & Josh, la exitosa producción de Nickelodeon que los lanzó a la fama en el año 2004.

Así terminó la amistad entre Drake Bell y Josh Peck

A lo largo de las cuatro temporadas de la serie y dos películas televisivas, Bell y Peck encarnaron a dos opuestos adolescentes que se convertían en hermanastros y debían compartir habitación.

Durante el rodaje, mantuvieron una gran amistad y todos creyeron que seguirían siendo como hermanos luego del final del proyecto en 2007. No obstante, las cosas no sucedieron así.

¿Qué pasó entre Drake y Josh?

Después del final de Drake & Josh, los actores se dejaron ver juntos en varias oportunidades; empero, no eran tan cercanos como todos querían pensar y la verdad salió a la luz en 2017.

Durante el verano de aquel año, Peck contrajo nupcias con su novia Paige O’Brien en una pequeña ceremonia. Entre los invitados, no estuvo Bell, algo que el actor no tomó nada bien.

Dolido y molesto por la situación, el histrión recurrió a Twitter para expresar su malestar ante el aparente desplante de su hermanastro de la ficción en varias publicaciones que se viralizaron.

“El mensaje es alto y claro. Los lazos están oficialmente cortados. Te echaré de menos, hermano”, fue uno de los tuits, actualmente borrados, con los que manifestó su pesar por la falta de invitación.

Los trinos despertaron también el malestar entre los fans de Drake & Josh, quienes no dudaron en interpelar a Peck y a su esposa por esto. El artista decidió permanecer en silencio ante la ola.

Sin embargo, una fuente reveló a Us Weekly que ambos no tenían comunicación desde hacía tres años. “Josh estaba muy dolido”, afirmó. “Ya no son cercanos y tuvo una boda muy pequeña”.

¿Una sincera reconciliación?

Algunos semanas más tarde, las estrellas compartieron en sus redes sociales una foto en la que aparecían abrazados con la que dieron a entender que habían logrado resolver sus diferencias.

En una entrevista a la revista previamente citada, Drake compartió que ambos habían hecho las paces luego de encontrarse por casualidad en los MTV Video Music Awards en el año 2017.

“Nos encontramos en los VMA. Fue genial porque le había llamado y habíamos hablado de quedar. Y eso siempre es angustioso. Así que me alegré mucho de que sucediera de forma orgánica”, contó.

“Y él se acercó por detrás y yo pensé: ‘Tenemos que ocuparnos de esto ahora mismo’. Así que pudimos hablar y arreglarlo y todo salió bien”, dijo. Incluso afirmó que se volvieron más cercanos.

“Es interesante, en realidad estamos más cerca de lo que hemos estado en mucho tiempo... Es totalmente genial. Es todo amor. Somos hermanos”, aseveró en la conversación.

“Hemos tenido nuestros altibajos, es como si fuéramos hermanos de verdad. Es esa especie de rivalidad entre hermanos y amor entre hermanos y es todo el asunto”, apuntó.

A partir de entonces, pareció que todo había quedado saldado entre ambos. Los artistas se dejaron ver compartiendo juntos en varias oportunidades más en las que aparentaron tenerse afecto.

Josh se desmarca de Drake

En junio de 2021, Drake Bell volvió a causar controversia tras ser procesado y acusado de dos cargos penales: tentativa de poner en peligro a niños y difundir material perjudicial para menores.

Aunque inicialmente se declaró inocente, cambió su declaración en la audiencia previa al juicio y lo condenaron a dos años de libertad condicional. Tras los eventos, Peck fue cuestionado por Variety

En una declaración a la revista, el famoso dejó clara su postura: “Es perturbador, y es una situación desafortunada. Es decepcionante”.

En ese momento, no dejó claro el estatus de su relación, pero lo hizo al año siguiente en una participación en el podcast BFFs en donde se sinceró por primera vez sobre su amistad con Drake.

“No somos amigos”

El actor explicó que, tal como sus personajes en la serie Drake & Josh, ambos eran totalmente opuestos en la vida real, venían de lugares diferentes y tenían intereses distintos.

“Obviamente, había momentos en los que estábamos más unidos que otros, pero cuando inevitablemente la serie terminó, éramos niños totalmente diferentes”, explicó.

“Drake & Josh es algo de lo que seré sinónimo para siempre…”, expuso. “Y quiero que me guste el tipo al que mi nombre está unido para siempre, pero por desgracia, simplemente salió como salió”.

En la conversación, también explicó que no sintió la necesidad de invitar a Bell a su boda porque ya no eran cercanos en aquella época. Incluso dijo que pensó que él haría lo mismo en su lugar.

Por eso, se sorprendió cuando él le envió mensajes enfurecidos el día de su boda y luego tuiteó al respecto en redes sociales. Drake borró los tuits, pero Josh no pudo tolerar el caos desatado.

“El pequeño y sucio secreto, supongo, era que sabía que Drake y yo no mantuvimos el contacto durante los 10 años que habían pasado desde que hicimos la serie”, confesó.

“Pero nadie necesitaba saber eso. Estaba feliz de morir con ese secreto de que hicimos esta cosa que la gente realmente ama, pero tal vez no éramos tan cercanos”, recalcó.

“Así que no le invité a mi boda porque realmente no había hablado con él en muchos, muchos años”, continuó. “Corte a: Me voy a casar esa noche y veo estos mensajes de texto de él maldiciéndome…”.

“Y es delirante porque es como ‘hermano, trabajamos en Coffee Bean cuando teníamos 16 años. Lo siento, ahora tengo 31. Puede que haya perdido tu número”, manifestó.

La verdad de Josh detrás del encuentro en los VMAs

Peck luego recordó como Bell se fue de “gira de prensa sobre lo desconsolado” que estaba por la situación y creó “una narrativa” que aseguró no era verdadera.

Más tarde, los fanáticos de la serie comenzaron a atacar a su esposa, una situación que lo llevó al límite. Por eso, cuando se vieron en los VMA un mes después, lo enfrentó.

“Me acerco a él y esto podría ser lo más Soprano que he hecho en mi vida”, relató. “Lo miro y digo: ‘Ve a disculparte con mi esposa ahora mismo’. Y él dice, ‘Está bien”.

“(Drake) hizo una línea recta hacia mi esposa y lo veo hacer toda esta actuación de disculpa de cinco minutos”, apreció. Aunque se sintió orgulloso por lograr una disculpa, reconoce que se dejó llevar.

“Fue una de las pocas veces en mi vida en la que creo que me quedé ciego”, aceptó. “Mis emociones me llevaron directamente a ese lugar”. Por último, confesó que no lo consideraba su amigo.

“No realmente. No”, admitió tras ser cuestionado al respecto.

La ruptura definitiva de su amistad

Las declaraciones de Josh Peck no sentaron nada bien Drake Bell ni tampoco a su entonces esposa, Janet Von Schmeling, quienes respondieron de manera contudente a sus revelaciones.

“Cada vez que alguien preguntaba por Josh, yo decía: ‘Es tan agradable. Oh, son tan geniales’. Ya terminé de mentirles a todos cuando Josh Peck es una mier*** total”, expresó Von Schmeling en Instagram.

“El hecho de que yo estaba allí en los VMA y yo estaba al lado de Drake. Fui yo quien le dijo que Josh se acercaba con la cámara. Literalmente estaba allí y lo oí todo”, contó.

Asimismo, Schmeling confirmó que su exesposo pidió disculpas luego de que Peck se lo pidiera amablemente. “En realidad salimos después de eso varias veces”, sostuvo. “Hemos hablado muchas veces desde entonces. Eres un mald*** mentiroso, Josh”.

Algunos días después, el músico se abrió sobre su versión de lo ocurrido en los VMAs en el primer episodio del podcast que tenía con su exesposa, Drake & Janet.

“(Josh) dice: ‘Oye, no es necesario que me pidas perdón a mí, pero realmente necesito que le pidas perdón a Paige’. Y yo estaba como, ‘Sí, amigo, absolutamente’. Quiero pedirle perdón”, relató.

Por otro lado, manifestó que lo que le molestó no fue la versión que dio su excompañero sobre aquel evento. “Lo que me molestó fue que él dijo: ‘Oh, no éramos amigos”, explicó.

De acuerdo al cantautor, ambos compartieron bastante antes de la boda de Josh. Incluso le escribió un mensaje de felicitación cuando se enteró de la noticia. “Pero estaba desanimado”, reconoció.

“Hemos tenido nuestros altibajos. Hemos tenido momentos en los que queríamos matarnos. Éramos como hermanos. Conozco a Josh y estoy más cerca de él que de mis propios hermanos”, destacó.

En la conversación, el compositor además reveló que Peck había escrito el guion de un reboot de Drake & Josh en donde su rol sería un “músico fallido” y su hermanastro un agente de bienes raíces.

Sin embargo, no estaba de acuerdo con todas las ideas expuestas en el libreto. “Solo le pedí que cambiara un par de cosas”, dijo. “Y él no pudo, y mi esposa no me dejó hacerlo”.

Tras aquel vaivén de declaraciones, la ruptura en la relación entre los protagonistas de Drake & Josh fue definitiva. Desde entonces, ninguno parece tener interés en la vida del otro.