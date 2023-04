Adriana Barrientos revela antiguas palabras de Yamila Reyna: “Dijo que me gané el puesto en la tele de rodillas”

Yamila Reyna ha estado en el medio de la polémica tras las palabras de Raquel Argandoña, quien criticó con todo las habilidades comunicacionales de la argentina y dudó sobre su éxito en TVN. A raíz de esto, Adriana Barrientos reveló que ella sufrió un ataque bastante parecido de parte de la humorista hace un par de años.

Todo comenzó cuando los panelistas de “Zona de Estrellas” se encontraban hablando sobre el enfrentamiento entre los rostros de televisión, en donde desempolvó que Yamila habría hecho lo mismo.

“Ella fue más explícita. Yamila dijo que yo me había ganado mi puesto en la tele de rodillas en la sala de dirección”, lanzó la “Leona”.

El problema comenzó el 2014 tras una talla de mal gusto de Jorge Alís: “No recuerdo bien el chiste que era súper vejatorio de parte de Jorge Alís a mí, como mujer. Era en la época donde se hacían estos típicos chistes sexistas, que eran bien feos y gracias a Dios ahora se condenan y esas cosas no van. En esa época trabajaba para ‘Morandé con Compañía’, fue súper fuerte el chiste, me violentó y salí a defenderme e hice ilusión a un tema X”, explicó.

En este contexto, es donde Reyna “a pito de nada, sale a defender a Jorge Alís”. “Ella dice que él es un hombre que ha hecho una carrera por su talento, su trayectoria y lanza un sin número de epitetos en contra mío, bien fuertes, y dije ‘esta niña, qué onda’”, contó la “Leona.

Por esta razón, Adriana asegura que “Raquel tampoco dice algo tan grave, ella dice que tiene un padrino ahí, convengamos que dentro del canal hay alguien que se enamoró de Yamila o tiene una relación amorosa con alguien o no la ha blanqueado, no sé cuál es el problema, porque a quien la están vinculando puede ser una persona soltera, sin compromiso. Mientras esté separado no hay problema”.

¿Qué dijo Yamila sobre Adriana?

Según lo recopilado por Página7, Barrientos había tomado la decisión de vengarse de Jorge Alís por su chiste, por lo que exhibió una serie de posteos que vinculaban con el uso de sustancias ilícitas.

“Es una falta de respeto, una falta de códigos. Una falta de una persona que ya está en retirada por haber hecho escándalos, y que cuando ya se te pasa el tren no te queda otra que hablar de los demás, y hablar mal. Yo creo que ella es una resentida total, social, una mina que nació sin talento y que por ende agrede a las personas que sí lo tenemos y que sí nos sacamos la cresta laburando”, dijo la panelista en ese entonces, defendiendo a su compatriota y aseguró que toda esta información era falsa.

Finalmente, sostuvo que ella y el comediante eran del grupo de trabajadores que trabajaban duro para conseguir su éxito y “no las rodillas en la oficina de algún director”.