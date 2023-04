Directores de Avengers están interesados en ingresar a DC Films con la película de Batman

Anthony y Joe Russo, conocidos en la industria cinematográfica como los ‘Russo Brothers’ son una voz autorizada al momento de referirse de superhéroes, luego de tener el lujo de haber dirigido las películas más exitosas de Marvel, incluida EndGame.

En una reciente entrevista con ComicBook, los hermanos no ocultaron su interés en dirigir la nueva película de Batman que prepara James Gunn y Peter Safran, dentro de su universo cinematográfico para DC, llamado ‘The Brave and the Bold’.

“Obviamente, James [Gunn] allí dirigiéndola, sería una obviedad”, dijo Joe Russo. “Lo amamos hasta la muerte. Nos encanta la dirección en la que va a tomar ese mundo. Sabes que va a ser inventivo con eso. ¿Y los personajes favoritos de DC? Quiero decir, hombre. Hay tantos buenos. Siempre respondo basándome en los cómics que coleccioné cuando era niño, y los dos cómics que más coleccioné fueron Spider-Man, en realidad, los tres, eran Spider-Man. X-Men y Batman. Pero ha habido muchas iteraciones de Batman, así que siento que esa es una respuesta obvia”.

“Pero, ya sabes, es difícil no responder a eso”, agregó Anthony Russo. “Así es como sabes que en realidad no nos hemos vuelto literales al respecto y específicos al respecto porque, sí, Batman sería mi personaje favorito durante toda mi infancia. Pero, obviamente, ha sido bien explorado”.

[Te recomendamos leer: Google competirá fuertemente contra Netflix al prometer lanzar una plataforma con 800 canales gratis]

¿En qué consiste ‘The Brave and the Bold’?

‘The Brave and the Bold’ es una historia de Batman que va a desarrollar James Gunn sobre el Caballero de la Noche, muy alejado de la serie de películas que prepara Matt Reeves.

En la presentación del nuevo universo cinematográfico de DC, James Gunn informó que el proyecto de Reeves con Batman y de Todd Phillips con Joker, seguirán existiendo en un universo aparte y se les denominará como el DC Elseworlds.

Sobre el proyecto de ‘The Brave and the Bold’, se retratará a un Batman que tiene que lidiar con la difícil relación que mantiene con su hijo, Damian Wayne, quien se convierte en el nuevo Robin.

Todavía se desconocen todos los detalles del casting de este nuevo proyecto cinematográfico.