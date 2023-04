“Encontré a alguien que en verdad es mi compañero de vida”: Melina Noto se sinceró sobre su relación con Pangal Andrade

Melina Noto y Pangal Andrade hace bastante tiempo que se encuentran en una relación, en donde ambos se les ve bastante felices disfrutando de su amor. Sin embargo, ambos son bastante reacios a compartir detalles de sus aventuras como pareja.

En este sentido, es donde la periodista de TNT Sports habló sobre por qué decidieron dejar su vínculo amoroso fuera de la exposición pública y cuál ha sido su fórmula para cuidar lo suyo.

“A nosotros no nos gusta mucho hablar de la relación en ningún momento. Creo que como él dijo hace un tiempo: ‘Lo más preciado se cuida’ y si bien hay momentos puntuales en que le nace hacerlo, el hermetismo en la relación permite que se cuide más, que se proteja”, explica la comunicadora a TiempoX.

“Hay cosas que uno no cuenta y no muestra, pero siempre estamos fiel a nuestro estilo. Que una vez de vez en cuando publiquemos algo no quiere decir que va a ser una relación expuesta. Que me haya dedicado un lindo mensaje, lo cual lo encuentro súper tierno, que también surgió en ese momento porque le nació, lo sintió así”, explicó sobre el saludo de cumpleaños que le hizo Pangal en sus redes sociales.

Mensaje a su galán

Si bien no contó muchos detalles sobre cómo es su relación con el chico del Cajón del Maipo, aprovechó de dedicarle unas tiernas palabras a Pangal.

“Llevamos muchísimo tiempo, está todo tranquilo. Nos amamos, sin embargo, no es que estamos constantemente mostrándolo, porque cada uno tiene su trabajo y las redes para nosotros son un trabajo”, asegura.

Eso sí, Melina Noto asegura que Pangui “ha sido un gran compañero, que me ha acompañado en todo y es algo muy lindo, porque encontré a alguien que en verdad es mi compañero de vida”.