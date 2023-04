“Espero que donde quiera que esté encuentre paz”: Fabrizio Copano alzó la voz y le lanzó irónica respuesta a Checho Hirane

Fabrizio Copano no dudó ni un por un segundo en responder a las duras palabras de Sergio ‘Checho’ Hirane en el programa “Not News” de Vía X, en donde contó que sus encuentros no han sido del todo agradables.

“Fabrizio Copano me es repelente como ser humano. Me ha matado como cinco veces en las redes sociales ¡murió Checho Hirane! Una vez casi le dio un infarto a mi familia, porque salió en todas las redes sociales, él me mata siempre”, contó en el espacio.

Asimismo, comentó que la enemistad se viene dando hace varios años, y que tampoco le cae su hermano, Nicolás Copano: “Los dos siempre me han tenido mala porque son muy de izquierda”, afirmó.

Con respecto al éxito que tuvo Fabrizio en Viña del Mar 2023, aseguró: “A mí también me fue bien en el Festival de Viña, he actuado en muchos más escenarios que él y no tengo ningún problema con eso (…) yo no voy a cambiar mi opinión del ser humano porque le vaya bien o mal, a Pablo Escobar le iba súper bien, pero no tengo una buena opinión de él”.

Volvió a sepultarlo

Claramente, Fabrizio utilizó sus redes sociales para escribirle una ingeniosa respuesta al locutor de radio, y fiel a su estilo nuevamente “mató” a Hirane

“Por respeto al dolor de sus cercanos tras su sensible fallecimiento prefiero no responderle a este señor”, bromeó en su cuenta de Twitter.

“Espero que donde quiera que esté encuentre paz”, sentenció.