Georgina Rodríguez y Ronaldo a un año del día más difícil de sus vidas y con la bendición de Bella

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo quedaron marcados para toda la vida. El 18 de abril de 2022 que pudo ser el día más hermoso de sus vidas, terminó en tristeza. Llegaba al mundo su pequeña Bella Esmeralda, pero al mismo tiempo perdían a su gemelo Ángel.

Sentimientos encontrados entre la felicidad, la decepción y la tristeza de que uno de sus bebés no sobreviviera al parto. “Con la más profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro bebé. Es el dolor más grande que cualquier padre puede experimentar”, se lee textualmente en el comunicado conjunto que enviaron en redes sociales para anunciar la falta noticia.

Pero la vida les permitió que su corazón también latiera muy fuerte de alegría, pues Bella Esmeralda nació sana, completa y hermosa.

“Sólo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y alegría (…) Nuestro niño, eres nuestro ángel. Nosotros te amaremos por siempre”.

“¿Cómo se sigue la vida?”

Aun cuando este martes, Gio y Ronaldo celebran el primer cumpleaños de Bella, queda en el corazón y en sus recuerdos la partida de su pequeño.

“Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de mi corazón voló”, confesó la socialité en la segunda temporada de su serie de Netflix, Soy Georgina.

“Te preguntas cómo voy a seguir... No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado y no estaba preparada para contárselo a mis hijos”.

Asegura la modelo que los hijos mayores de la pareja les dieron fuerza para continuar adelante y asumieron con mucha madurez el momento tan duro que vivían sus padres.

“Nunca voy a ser la misma. Cada vez que miro a Bella me pregunto: ‘¿Así estaría él?’. La verdad es que siento que todavía no estoy preparada para pensarlo, como que todavía no le he aceptado. Les digo siempre a mis hijos: ‘Vuestro hermanito está en el cielo, él no quiere andar, quiere volar. Cada vez que miréis al cielo, pensad en él”.

Ronaldo conserva sus cenizas

En una entrevista con el periodista Piers Morgan, el astro del futbol también habló del dolor que siente porque no tiene a su pequeño Ángel en sus brazos.

“Es probablemente el peor momento que he vivido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo vaya normal y cuando tienes ese problema es difícil. Como seres humanos, Georgina y yo tuvimos momentos bastante difíciles, porque no entendíamos por qué nos pasó a nosotros”.

Precisó Ronaldo en esa conversación que realizó en noviembre de 2022, que las cenizas de su pequeño están junto a las de su padre en una capilla de su casa.