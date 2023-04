Habló del pasado y no se siente culpable: Maite Perroni declaró cuál fue su error favorito

El domingo pasado, Marimar Vega y el conferencista colombiano, Efrén Martínez, estrenaron un nuevo capítulo de su podcast ‘El Rincón de los Errores’ donde, la protagonista de esta semana, fue Maite Perroni, quien habló más acerca de la aceptación de uno mismo, dificultades y su error favorito.

Con un look total black, la ex RBD, utilizó una chaqueta de cuero, combinada con un vestido negro y zapatos de punta, mientras su rostro emanaba la belleza natural de su piel. Poco a poco, la actriz fue abriéndose ante la serie de cuestionamientos a los que fue sometida.

La actriz que está por convertirse en madre junto a Andrés Tovar, mostró su lado más humano y ahondó en las dificultades que tuvo para convertirse en cantante, pues se encontraba con sus compañeros de RBD, quienes llevaban más tiempo de experiencia, que ella, tomó clases y vivió un proceso más largo para pararse en el escenario frente a miles de personas.

Maite Perroni se sincera y habla sobre su ‘error favorito’

Además de sincerarse acerca de su proceso como cantante, donde tuvo que tomar clases, pues hasta ese momento, ella solo se consideraba como una actriz, fue gracias a que le mencionaron que si su vida era el histrionismo, debía ‘actuar’ su canto. Hasta entonces, Maite Perroni, se retó y logró liberarse en el escenario. “Depende de como te construyas ese espacio y tengas las herramientas para ir”.

Cuando por fin llegó la esperada parte del podcast donde los actores exponen “¿Cuál fue su error favorito?”, el momento crucial en las carreras de los invitados y la falla de la que no se arrepienten,

“Cuando tenía 23 años iba a seguir el patrón establecido, te enamoras y te casas y a los 23 años ya iba a terapia de pareja antes de casarme, por diversas situaciones, llega el momento en el que asumo que no me quiero casar”.

“Yo no quiero ser feliz por la boda o porque me caso, yo quiero ser feliz en muchas etapas de mi vida, pero tengo 23 años y esto no está siendo sano y en el momento en el que tomo esa decisión fui criticada, juzgada y señalada. No, no me siento culpable por tomar esta decisión, era como que ‘mala onda’, que ‘mala persona’, ‘qué poca madre’ o sea, no se quiso casar”.

Maite Perroni habla de ponernos a nosotros en primer lugar

“No se puede vivir a partir de las creencias de otras personas”. Maite Perroni destacó que esa decisión le hizo darse cuenta de que su vida la iba a construir ella y no hacerlo a partir de las necesidades o creencias de otras personas o lo que la sociedad implica lo que tienes que hacer.

El nuevo programa de Marimar Vega, junto a Efrén Martínez, busca explorar los más duros ‘desiertos’ de las estrellas más destacadas de la televisión y plasmar las luchas que, como cualquier ser humano, han vivido.