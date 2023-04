Horóscopo chino: la suerte cambiará para estos 6 signos gracias al eclipse solar hibrido

El cielo brindará un verdadero espectáculo este jueves 20 de abril cuando se desarrolle el eclipse solar híbrido, se trata de un eclipse raro que ocurre una vez cada 10 años y consiste en “que cambia de anular a total y viceversa a lo largo de su trayectoria”, según lo que explica el portal especialista en astronomía Starwalk.space

Este evento cambiará la suerte de seis signos, para bien o mal, en el horóscopo oriental. Estos son: Rata, Conejo, Dragón, Caballo, Mono y Cerdo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Las energías positivas estarán a millón durante estos días , lo que permitirá que atraigas todas esas cosas que tienes en mente, eso que deseas, así que trata de pensar siempre con buena fe, sin perder las esperanzas. Además, esto te traerá un fuerza que te permitirá sentirte empoderada y enfrentar esos detalles que tienes pendientes por falta de voluntad o por miedo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Es el momento ideal para finiquitar algunos asuntos pendientes en el tema laboral o sentimental, porque contarás con mucha fuerza interna que te dará el empuje y la determinación que necesitas para terminar e iniciar al mismo tiempo. Es tiempo de reflexionar y autoconocimiento, que te aportará luz porque descubrirás algunas cosas en tu interior que te podrán asombrar.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Tendrás que aprender a decirle a la gente que tienes a tu alrededor cuánto te importan, porque si bien es cierto que puede quedar tácito, siempre es bueno escuchar un te amo, sentir esa manifestación, porque son palabras y demostraciones que nutren el alma. No esperes a que ocurran desgracias o que veas todo perdido para decir lo que sientes. Debes trabajar este tema de la comunicación.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

No te gusta escuchar a los demás y tiendes a llevar la contraria, algo que te jugará en contra esta semana, pues el eclipse solar trae mucha fuerza y también algunas energías negativas que te atraparán en tu peor defecto. Debes intentar cambiar, razonar, escuchar las opiniones de los otros y respetar los puntos de vista aunque no los compartas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Si acabas de iniciar una relación amorosa, pues es tiempo de que fijen los límites, que se digan todo lo que les gusta, pero en especial lo que no para que no se desarrollen problemas en el corto plazo y todo termine en una desilusión. Si estás en pareja, pues habla con él para porque está distante y esto es solo el reflejo de un acto que hiciste y del que no estás consciente.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tendrás que cuidar tus tarjetas de crédito y débito y demás productos financieros porque hay gran probabilidad de que haya problemas por pérdidas, deterioro o robo. Así que no compartas claves, está pendiente al momento de ir al cajero automático o fijarte de escribir bien la URL, de que sea la correcta porque puedes caer en una página fraudulenta. El eclipse dejará huellas negativa esta semana.