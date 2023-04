Lisandra Silva enciende las alarmas de un hijo: “Espera, ¿estás embarazada?”

Lisandra Silva conversó con Angélica Castro en su live de Instagram, donde la animadora quedó de una pieza por las declaraciones poco claras que hizo la cubana, respecto a un posible embarazo.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por Mira lo que Hizo, la exconcursante de “Aquí se Baila”, contó una anécdota que le ocurrió junto a su pareja Raúl Peralta.

“Hay una anécdota muy divertida, y es que yo soy una persona que duerme súper poco, tengo el sueño súper ligero y es imposible para mí dormir una siesta durante el día o algo así. Yo no puedo pero ni los fines de semana, el cerebro no se apaga. Y este domingo, fue sábado o domingo, me pasó una cosa rarísima, estaba con la Leiah y me quedé dormida”, contó.” Me apagué como por dos horas”.

“Me despierto y veo a Raúl así como preocupado, ‘¿qué te pasa? ¿estás bien?’ y yo estoy bien me quedé así dormida”, y hasta ahí todo normal.

Hasta que se mandó el siguiente anuncio: “Es algo que me pasa muy recurrente cuando estoy embarazada, que me da esa cosa como fulminante que me quedo dormida”.

“Espera, ¿estás embarazada?”, le preguntó sorprendida Angélica Castro.

“No sabemos, no sabemos. No es la idea, todo puede pasar”, respondió la cubana, deslizando la posibilidad de un tercer embarazo.

