“Que humilde”: Cazzu y el video antes de conocer a Nodal donde habla de su lucha por ser famosa

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, ha estado en boca de todos tras anunciar su embarazo junto con Christian Nodal, a menos de un año de haber iniciado su romance, a los pocos meses que el cantante terminara su compromiso con Belinda.

Son muchas las críticas que ha recibido la argentina, desde que apareció por primera vez junto al intérprete de música regional, pues más de uno la calificó de interesada, al no tener la misma fama que su pareja. Sin embargo, ella es toda una referente del trap en su país y sus pasos en la industria musical son dignos de admirar.

Y es que la originaria de Jujuy inició su carrera desde lo más bajo y según ella misma reveló pocos confiaron en ella y para llegar a la fama tuvo que sufrir distintos desplantes y sacrificios.

Cazzu y el video de su adolescencia donde sueña con ser reconocida

‘La jefa del trap’ como muchos la llaman, tiene muy claro que pese a la fama y reconocimiento que consiga en su carrera, desea recordar sus raíces y de donde viene.

Así lo dejó claro en un video que ha surgido de su adolescencia donde reflexiona de su situación al hablar de sus planes a futuro y lo mucho que deseaba conseguir la fama pero sin perder la humildad.

“A veces pienso que un día va a llegar y voy a cumplir todos mis sueños, que son muchos. Quisiera no olvidarme de lo mucho que lo quise, con tantas ganas y que no fueron solamente ganas, sino mucho esfuerzo y sufrimiento”, dice en el audiovisual donde aparece con su rostro al natural.

Asimismo, confesó que no estaba siendo un buen momento para ella, y aunque dudó de su éxito, continuó explicando que no creía en la suerte y que todo se trataba de esfuerzo y lucha.

“A veces las cosas no salen como uno espera. Esta etapa es un poco triste, las cosas no están saliendo bien, quizás sea una etapa y quizás nunca lo logre. Creo que la suerte no existe, que todo es esfuerzo y todo es empeño, y luchar”, añadió.

La novia de Nodal demostró sus ganas y resiliencia por lograr sus sueños y ahora los ve finalmente realizados.

“Siempre es bueno recordar lo mal que uno la pasó porque si alguna vez las cosas salen bien nos vamos a acordar que para lograr algo todo cuesta. Puede haber llanto y tristeza, y un montón de cosas feas, pero nunca bajar los brazos” añadió.