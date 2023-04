Raquel Argandoña como una verdadera ‘Quintrala’: “Una vez hice magia negra”

Raquel Argandoña es conocida en Farandulandia como “La Quintrala”, no solo por haberla interpretado en una serie de televisión de los años ochentas, al parecer también en su vida ha adoptado ciertas costumbres que tenía la antigua y temida terrateniente chilena.

De hecho, fue ayer en el último capítulo de Tal Cual, de TV+, que la Raca dejó a todos tiritones al revelar que “una vez” también hizo “magia negra”, así mismito como las “brujas” de las películas y series alusivas.

Mientras conversaba con José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado sobre las relaciones de pareja. Argandoña recordó -sin dar detalles- que alguna vez quiso librarse de una persona y de situaciones que en su vida no andaban muy bien.

“Yo veía la cosa complicada, incluso estábamos en el café concert y me llamaban antes de la actuación, cosas que pasaban y todo”, partió diciendo para explicar cómo es que llegó a hacer magia negra, ya que al parecer quería librarse de alguien en particular.

“Entonces dije yo ¿cómo lo hago?, y me dicen que en Machalí había una señora que hacía magia negra o sacaba los malos espíritus del entorno de uno”, explicó la Raca dejando a todos atónitos.

La brujería en Machalí

Luego continuó “y yo iba a las una de la mañana, salía de Santiago, dejaba el auto en una Copec, de ahí tomaba un taxi, me llevaba a Machalí y me esperaba. Era como en un cerro la casa y después regresaba, así estuve dos años y medio”, juró Argandoña.

“Ella me decía lo que tenía que hacer y todo”, dijo Raquel al mismo tiempo que Viñuela le preguntó ¿cuántas veces iba en un mes?.

“Yo iba como dos veces a la semana”, respondió la Quintrala y agregó que al principio la bruja no le cobraba nada. “Las primeras veces no, pero uno está tan desesperada y una cree en todo, entonces después empiezan a decir me encantaría ir a tu casa”, confesó.

“Cuando ella quería eso, me insinuó que quería visitar mi casa y yo le dije que no, ‘no es que prefiero yo venir y todo’”, comentó la animadora.

Luego explicó que dejó de pedirle ayuda a la bruja, porque la situación de la que quería librarse empezó a decantar. “Pasaron los años y la persona desapareció, pero desapareció, porque una de las dos personas se dio cuenta que estaba en una relación tóxica. No sé si me explico, es uno el que tiene que salirse de ahí más que la magia negra ni la fe”.

José Miguel le hizo ver que al parecer estaba bastante preocupada por esa situación y la Raca afirmó con la cabeza diciendo “estaba bien desesperada, si la Pata (Maldonado) lo sabe, estaba bien desesperada”.

Luego explicó que para hacer la magia negra le pidieron distintos artículos de la persona en cuestión, además de otras cosas bien raras. “Ropa interior que haya usado la persona, lo de la fotografía no (...) tierra del cementerio, enterrar esta cosa en un lugar especial, etc”, comentó dejando a todos estupefactos.