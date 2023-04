“Si no hay sanción, no habrá aprendizaje”: Julio César Rodríguez exigió que se haga justicia en el caso Jordhy Thompson

Este martes en Contigo en la mañana, revisaron las últimas informaciones del caso de Jordhy Thompson, quien fue acusado ayer por su expolola de nuevas amenazas y agresiones.

Por eso, en el matinal de CHV entrevistaron a Ítalo Sepúlveda, padre de la joven agredida, para que diera su testimonio. “Camila no está muy bien. Lo viene pasando mal hace hartos meses. Ella siempre intentó luchar, pensar que era algo del momento, pero al final esto se salió de las manos”, dijo el padre de la víctima, tal como consigna Página 7.

“En estos momentos no estoy con la capacidad de ver el futuro de este niño. Lo que más quiero es que lo echen de Colo Colo. Es lo que sentimos y queremos que pase. Pónganse en mis zapatos”, solicitó.

De todas maneras, Fiscalía ya confirmó que Thompson será formalizado por ‘los delitos de lesiones menos graves en contexto de violenta intrafamiliar (VIF) y lesiones leves en contra de dos víctimas’.

[ LEE TAMBIÉN: Expolola de Jordhy Thompson cuenta el origen de nueva agresión: la culpó de pifias en clásico de Colo-Colo con la UC ]

El llamado de JC

En este contexto, Julio César Rodríguez entregó su potente opinión con respecto a las denuncias que recibió Thompson. “Ahora fue mucho más brutal, con amenazas con tenedor, la golpea. Es muy grave”, comenzó diciendo.

“Él tiene que enfrentar a la justicia, no a Colo Colo ni al entrenador ni a la hinchada. Deben existir sanciones reales, la gente tiene que asumir lo que hace”, aseguró y además comentó que es muy probable que desde el club en el que juega no existan sanciones y la próxima semana ya lo tengan jugando.