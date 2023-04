“Acompáñenme a ver esta triste historia”: Eduardo Fuentes se la jugó a María Luisa Godoy con otro chiste negro

Eduardo Fuentes ha sacado toda una faceta de comediante en el “Buenos Días a Todos”, hasta tarjeta roja ha sacado con chistes subidos de tono. Pero esta mañana jugó a la historia sensible, emocionante, y finalmente el remate resultó ser hasta cruel.

A María Luisa Godoy le comenzó a contar una historia que supuestamente había vivido junto a su hija Alma en una farmacia. “Me ha pasado una cosa muy bonita y quiero compartirla con la gente, hay tanto hecho violento y pasan tantas cosas bonitas...”, comenzó.

“Se me acerca una señora de unos 80 años, muy dulce, muy amorosa y me empieza a contar la historia de su hijo que se fue a Australia hace como 4 y 5 años y que no ha hablado con él”, sigue su relato.

Explica que la señora lo abraza, se pone a llorar, y le dice que Fuentes se parece mucho a su hijo, mientras todos en la farmacia miraban la escena. La mujer luego va a comprar su remedio y se va.

Eduardo relata que le toca su turno y que al vendedor le entrega la receta, ya que tiene que comprar un jarabe y éste luego de felicitarlo por la relación con la mujer, le pasa el medicamento y la receta que la señora dije que él pagaría.

“La vieja me cagó, me cagó la vieja, la señora se fue sin pagar”, dijo Eduardo ya sonriendo y rompiendo todo el clima emotivo en el estudio.

Y María Luisa sin dar crédito a lo que escucha le dice: “Pero Eduardo, ¿el remate es real?, ¿la historia es real?”.

