Benjamín Vicuña aclaró rumores de reconciliación con la “China” Suárez tras su separación de Rusherking

Benjamín Vicuña se refirió los rumores sobre un posible acercamiento con su ex pareja, la actriz argentina Eugenia “China” Suárez, después de que esta anunciara su separación del músico Rusherking.

Durante una entrevista con el programa Intrusos, el actor chileno se mostró firme en su postura y declaró que “ya lo aclaré. Se hablaron de muchas cosas. Yo entiendo a los programas de entretenimiento, el negocio, pero a veces es importante parar”.

Cuando se le preguntó sobre su opinión acerca de la separación de Suárez y Rusherking, Vicuña no quiso comentar demasiado y afirmó que “es su vida, su intimidad. No tengo derecho. No puedo opinar”.

[ LEE TAMBIÉN: Millaray Viera se emocionó hasta las lágrimas con carta de su hija Julieta: “Eres la melodía de mi vida” ]

Finalmente, el reportero de Intrusos quiso saber sobre la situación sentimental actual de Vicuña, a lo que él respondió con tranquilidad: “Yo estoy solo. Sinceramente estoy copadísimo con mi trabajo. Y estoy con mis hijos. No le veo mucho lugar al amor”.

Vicuña y Suárez tienen dos hijos juntos y mantienen una relación cordial tras su separación en 2019. Ambos actores han seguido trabajando en la industria del entretenimiento y han dejado claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos.