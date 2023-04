Christell Rodríguez aseguró ser objeto de mensajes de odio y hasta amenazas de muerte: “Leer algo así no cala en mi corazón”

Un nuevo capítulo de duelos en “Aquí se baila”, Christell Rodríguez tras su presentación habló con Sergio Lagos acerca de los ciberataques que recibe por su físico, y que ella misma ha denunciado en sus redes. “Más que defenderme, lo que quiero es visibilizarlo”, dijo.

“Recibo mensajes como esos diariamente, pero creo que ya basta de la violencia gratuita, de los comentarios innecesarios. El fin de semana me llegaron mensajes que me deseaban la muerte. Leer algo así no cala en mi corazón, pero hay mucha gente a la que sí le genera problemas, las tasas de suicidio siguen creciendo”, aseguró la participante.

Christell Rodríguez Canal 13

Antes de su comentario, Aníbal Pachano felicitó a Christell por valorar su cuerpo y confesó que en redes se le ha acusado de burlarse del físico de la cantante, a lo que él explicó que no es así. Contó que cuando niño él era excesivamente delgado. “Sufrí por ser flaco, a mí se me decía que era un tuberculoso cuando chico, porque pesaba 21 kilos a los 7 años”, contó.

