Emilia vuelve a Chile tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar: “Espero que les llene el corazón”

La cantante y actriz argentina Emilia Mernes, considerada una de las más importantes artistas del pop urbano en la actualidad, se presentará en el Movistar Arena de Santiago de Chile el 19 de mayo, tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2023.

La artista se ha ganado el respeto en el mundo de la música y el espectáculo debido a su innovación y calidad vocal, ha posicionado éxitos como “Perreito Salvaje” con Boza, “Rápido Lento” con Tiago PZK, “Intoxicao” con Nicki Nicole, “Underground” y “Jagger.mp3″, su más reciente sencillo que ya cuenta con el buen recibimiento de su público.

En relación a su próxima presentación en Santiago de Chile, Emilia expresó su entusiasmo y agradecimiento a sus fans chilenos: “Realmente es un honor poder volver. Yo creo que nos debíamos un encuentro nuevamente con mis fans de Chile. Ahora con muchas ganas de volver a Santiago, de estar ahí con mi gente y brindarles un show increíble. Que se vayan con una experiencia muy linda, y espero que les llene el corazón”.

“La verdad es que armamos un show con mucho cariño, y nada, tengo ganas de mostrárselos. Hace tiempo que estaba pendiente mi visita a Chile, así que todos invitados este 19 de mayo, al Movistar Arena”, señaló con entusiasmo la cantante.

La artista también habló sobre su experiencia en el Festival de Viña del Mar 2023, donde recibió la ovación del público y los mayores galardones del certamen: la Gaviota de plata y de oro. “Siento que eso me brindó un lugar muy grande. Ha sido un antes y un después para mi carrera, eso no lo dudo. Y la gente me recibió con muchísimo cariño. Así que super agradecida”, expresó Mernes.

“También estuve de jurado toda esa semana, conocí a Polima, compartimos con Nicki, y también con el resto del jurado que fue un amor. Y bueno, con ganas de volver. Ha sido una parte muy importante de mi carrera, por la cantidad de artistas con trayectoria que lo han pisado. Así que me vine con mis gaviotas, que las tengo en mi mesita”, contó

Emilia lanzó el año pasado su primer álbum ‘Tú crees en mí’, una compilación que debutó en la cuarta posición de la lista Top Albums Global de Spotify y en la tercera posición de Top Albums Argentina.

La artista destacó la gran importancia que ‘Tú crees en mí’ ha tenido tanto en su carrera como en su vida personal. Según sus palabras: “Se ve reflejado en el álbum todas las cosas que soy, todos los géneros que me representan”, por lo que es fiel a su esencia. Asimismo, afirmó que su primer álbum es el resultado de una búsqueda personal y que su éxito se debe al “sacrificio, el esfuerzo y la pasión” que puso en cada una de sus creaciones y que sentía que habría creado “algo muy lindo y genuino”.

“Tu crees en mí también habla de lo que cuenta mi historia. Sé que muchos se pueden identificar, porque soy una chica que salió de una ciudad muy pequeña y soñaba con ser artista, solo que lo veía muy lejano, entonces tuve que creer en mí para poder salir adelante por mi sueño”, manifestó Emilia.

Finalmente se refirió a su nuevo éxito que ya la está rompiendo en todas las plataformas. Se trata de “Jagger.mp3″. Según Emilia, este nuevo éxito se trata del comienzo de una nueva era, y fue inspirada en los 90´ y 2000. “Quiero que la escuchen todos, ya estoy muy ansiosa”, confesó.

Además, quiso dejar en el misterio la posibilidad de futuras colaboraciones con algún artista chileno, ya sea en el escenario o en algún proyecto de estudio. “Puede ser, puede ser. Pero no quiero contar mucho para que la gente se sorprenda”, dijo.

Escucha Jagger.mp3, el último lanzamiento de la artista: