Estas son las películas que rechazó Rachel McAdams y que ahora se arrepiente

Al hacer un repaso por la carrera de Rachel McAdams, uno pensaría que ha hecho una selección correcta de los proyectos en los que ha participado.

En su filmografía se encuentran títulos como “Mean Girls”, “The Notebook”, “Sherlock Holmes” y “Spotlight” que tanto reconocimiento internacional le ha dado a la actriz canadiense. Sin embargo, hay al menos 5 películas de las cuales ella misma se arrepiente de no haber participado.

En una entrevista para la revista Bustle señaló que tras el éxito de ‘Mean Girls’ y ‘The Notebook’, decidió regresarse a Canadá por 2 años y rechazó papeles en importantes películas de Hollywood.

“Ciertamente, hay cosas como ‘Ojalá hubiera hecho eso’”, dijo McAdams. “[Pero] doy un paso atrás y digo: ‘Esa era la persona adecuada para eso’”.

“Me sentí culpable por no capitalizar la oportunidad que me estaban dando, porque sabía que estaba en un lugar tan afortunado”, dijo McAdams sobre rechazar estas películas y tomarse un descanso de dos años de Hollywood mientras su carrera estaba en ascenso. “Pero también sabía que no encajaba con mi personalidad y lo que necesitaba para mantenerme cuerdo. Definitivamente, hubo algunos momentos de ansiedad de preguntarme si lo estaba tirando todo, y ¿por qué estaba haciendo eso? Me ha llevado años entender lo que intuitivamente estaba haciendo”.

A continuación las cinco películas en las que Rachel McAdams rechazó un papel estelar.

Películas rechazadas por Rachel McAdams