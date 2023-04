Kourtney Kardashian se despojó de los estereotipos de sus hermanas y presume sus rollitos, celulitis y estrias

Kourtney Kardashian ha marcado distancia con lo que están acostumbradas a mostrar las mujeres de su familia como lo son sus curvas perfectas, estereotipos que han ido remarcado en los últimos años al promover la delgadez y editar sus fotos para lucir perfectas en todo momento.

La mayor del clan más famoso de la farándula ha marcado el ritmo de su vida y se ha encargado de vivir a plenitud con su cuerpo al natural, sin preocuparse del que dirán. La esposa de Travis Barker se ha mostrado feliz ante los cambios que ha tenido y los cánones de belleza de los que se ha despojado.

Y es que Kourtney ha tenido cambios en su cuerpo tras someterse a tratamientos hormonales para convertirse en madre a sus 44 años, lo que la ha hecho amentar de peso, pero pese a las criticas ella presume su figura.

Kourtney Kardashian y las veces que ha presumido sus curvas naturales

La empresaria ha dado lecciones de amor propio y empoderamiento con sus mensajes donde remarca que su único compromiso es estar bien con ella misma y no con las opiniones ajenas.

“Cuando estaba superflaca, fue una época en la que tenía ansiedad. No de comer, no de mantener un peso determinado, sino por mis relaciones tóxicas. Ahora siento que mi culo es increíble. Me encanta que mi cuerpo esté más ancho. Y también me encanta tener más curvas. Simplemente he canalizado esa energía de reina y abrazado a la mujer que soy”, confesó.

Es por ello que a través de sus redes sociales no ha tenido problemas en mostrar sus rollitos, sus celulitis y hasta sus estrías, pues ella se siente divina y su esposo la ama tal y como es.

“Todos los días, Travis me dice: ‘Eres perfecta’. Si me quejo, me dice: ‘Eres perfecta. Estás tan bien… Nunca has estado mejor. Y ahora me encanto”, dijo sobre el integrante de Blink-182.

Y es que mientras su hermana Kim luce cada vez más delgada y Kloé es criticada por editar sus fotos al punto de ser bastante notorio, Kourtney apuesta por su esencia natural.

Por si fuera poco, a sus 44 años luce más sensual y enamorada que nunca, lo que prueba que la edad es solo un número y que sentirse bien con uno mismo regala años de vida.