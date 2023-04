La canción viral de Drake y The Weeknd hecha por IA es retirada de las plataformas

Una cuenta de TikTok se hizo viral cuando generó, mediante Inteligencia Artificial, unas voces simuladas de Drake y The Weeknd. @ghostwriter977 publicó el clip que generó muchas especulaciones y dudas sobre la colaboración hecha por IA.

Heart on My Sleeve

La canción, titulada Heart on My Sleeve, recibió una gran cantidad de reproducciones en TikTok y Twitter. Sin embargo, a pocos días de hacerse viral, ya fue retirada de los servicios de transmisión.

La canción fue creada por el usuario y músico anónimo, donde presenta las voces de Drake y The Weeknd, así como la etiqueta de productor de Metro Boomin. Los clips de la canción se volvieron virales y contó con casi 12 millones de visitas.

“Escritor fantasma”

Aunque ya el clip de TikTok fue eliminado, @ghostwriter977 explicó que utilizó IA para crear la canción, pero no reveló cuál programa utilizó.

“Fui un escritor fantasma durante años y me pagaban casi nada solo para que las grandes discográficas se beneficiaran. El futuro está aquí”, escribió el artista en un comentario de TikTok.

Aunque “Ghostwriter” no se ha pronunciado sobre el hecho y el video ya fue eliminado, las personas siguen en debate. Los usuarios quedaron impresionados de que la IA es capaz de capturar con precisión las voces de Drake y The Weeknd.

Canción de IA fue eliminada de Spotify, Apple Music, SoundCloud, Amazon, YouTube y Tidal

“Esto da miedo jajaja … la canción es realmente buena”, tuiteó una persona. “Sus letras y la estructura de sus canciones eran basura, pero un modelo de IA impresionante”, tuiteó alguien más.

“Creo que la nueva ola de música IA es genial, pero no creo que debamos poder distribuirlos en las principales plataformas con fines de lucro”, dijo un usuario en TikTok. Heart on My Sleeve se eliminó de Spotify, Apple Music, SoundCloud, Amazon, YouTube y Tidal.