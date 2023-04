“La patrona soy yo”, Belinda enviaría indirecta a Cazzu y le piden que “deje de llamar la atención”

Belinda sigue triunfando y parece que también enviando indirectas luego que se diera a conocer que Cazzu y Nodal esperan a su primer hijo.

Y es que luego que Cazzu dejara ver su ‘baby bump’ en uno de sus conciertos, llevando un jumpsuit ajustado y de encaje, Belinda ha hecho algunas publicaciones que muchos aseguran son indirectas para Nodal.

@belindatok Asi termina un dia de promo en madrid! Oleeeee 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 ♬ Beyonce - AMARNI

La cantante publicó un video en su TikTok en el que mostraba su abdomen y bailaba y cantaba un tema de Beyoncé que dice “no necesito un anillo, y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto, escucha cantar al luchador”.

Te recomendamos: Belinda y el video de la venganza: la indirecta que envió a Nodal y Cazzu tras anunciar su embarazo

Sin embargo, en una reciente entrevista que ofreció parece que ahora envió una indirecta a Cazzu, y los fans no lo dejaron pasar.

La indirecta que Belinda habría enviado a Cazzu tras anunciar su embarazo

Belinda se encuentra promocionando la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén en España y en una reciente entrevista dijo lo que sería una indirecta para Cazzu, tras anunciar su embarazo.

Durante la entrevista con el presentador David Broncano, la cantante aseguró “yo soy la patrona de México”.

Esto parece que fue una indirecta para Cazzu, pues en una foto publicada en sus redes Nodal le escribió que es “la patrona, la reina, la nena trampa y mi vida también sos Julietita”.

Por esto, aseguran que fue una clara indirecta a la novia de Nodal, tras anunciar que está embarazada, y le piden a Belinda que ya supere a Nodal y lo deje ser feliz con su relación y en esta nueva etapa de su vida.

Te recomendamos: Belinda y su vestido rojo de la venganza con el que le mostró a Nodal ‘lo que se perdió’ ahora que será papá

“Ay ya Beli supéralo”, “por favor enfócate en tu vida y deja ser feliz a Nodal”, “eres hermosa, ya encontrarás a alguien que te valore”, “que feo se ve una mujer así que no deja de mandar indirectas”, “ay déjalo ser feliz, prefirió a otra”, “esta sigue sangrando por la herida”, y “ya deja de llamar la atención”, fueron algunos de los comentarios que le han dejado.

Mientras tanto, Belinda sigue brillando en España y está enfocada en sus proyectos, la nueva serie que estrenará y su música.