“Le salimos a deber”: después de humillar a Shakira ahora sí, mamá de Piqué pide respeto.

Y es que ahora Montserrat Bernabéu cree que el mundo entero apoyará su declaración en la que exige respeto sobre su vida privada, luego de que se encargó de hacerle la vida imposible a la colombiana quien aún no se ha recuperado realmente de todo el maltrato y dolo que le ha ocasionado la familia de su ex, en especial esta mujer que la catalogó de “bruja”, según comentaron sus propios hijos quienes presenciaron gran parte de estos incidentes familiares.

Todo este revuelo de indignación se generó luego de que la reconocida, pero muy “repudiada” especialista en lesiones medulares y cerebrales de España ofreciera su primera entrevista luego de que la cantante se mudara a Miami en compañía de Milan y Sasha. Durante este encuentro durante el programa ‘Col·lapse’ la exsuegra de la intérprete de ‘Monotonía’ evadió todas las preguntas relacionadas con la colombiana con quien nunca sintió empatía.

Después de humillar a Shakira ahora sí, mamá de Piqué pide respeto

Y es que a pesar de que desde un principio Montserrat dejó claro que no expresaría nada en torno a Shakira y Piqué, ella optó por aclarar que más que no recordarle parte del pasado de esta relación, le pedía respeto a la presentadora y a todo aquel que quiera indagar sobre este tema, pues solo suele hablar de su vida personal con las personas más cercanas a su familia y no con cualquiera.

Piqué La madre de Piqué nunca aceptó a Shakira como su nuera (David Ramos/Getty)

“Como todo el mundo, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer y soy la doctora Bernabéu”, dijo la madre de Piqué quien además se encargó de ignorar todo lo que ha surgido luego de la despedida tan abrupta de la colombiana de Barcelona en la que ella y su esposo Joan han sido señalados como los culpables del infame desalojo de su casa, sino de parte de todas sus desgracias y hasta desfalco de la fortuna de la barranquillera.

Por eso, en redes no tardaron en hacer más comentarios en su contra: “Ahora les salimos a deber”, “Esta mujer es una sinvergüenza”, " Con qué moral pide respeto, ya es el colmo”, dijeron algunos usuarios.