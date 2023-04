Lisandra Silva adelanta que esta noche se transmite fuerte discusión con Pachano en “Aquí se Baila” y “va a arder troya”

Mucho se ha hablado de la partida de Lisandra Silva de “Aquí se Baila”, todo debido a una fuerte discusión con un miembro del jurado, Aníbal Pachano. De hecho, la cubana dejó el escenario y se fue...así...se fue.

Bueno, esta noche se transmite el esperado capítulo y la misma Lisandra lo publicó en su Instagra, prometiendo además un video express de lo sucedido, a las 21 horas.

“ESTA NOCHE VA A ARDER TROYA❤️‍🔥A las 21:00 subiré el video oficial EXPRESS. Pon la alarma”, escribió en su cuenta de Instagram.

Las versiones de la discusión

Hace un par de semanas Lisandra Silva contó su verdad. “Me dieron buena nota los jueces, pero cuando llegan a Aníbal Pachano, él me dice: ‘Mira niñita, tú me tienes cansado, no te creo nada, esa sonrisa que tú tienes…’. Él me empezó a decir cosas personales, a juzgarme por otras cosas, por chismes de pasillos”, contó Silva.

Y el argentino también contó su versión: “hubo una circunstancia de mucho cambio de bailarines y coreógrafos y me lo discutió y le dije: ‘sos una mentirosa’, y tengo toda la razón para decirlo. No se puede cambiar tanto de bailarín y coreógrafos, y para ella el problema siempre es de afuera”.