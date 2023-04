“No es un referente de valores ni buenas costumbres”: Julia Vial trapeó el piso con ex colega

La periodista Julia Vial disparó sin filtro contra su colega Mauricio Israel, con quien tuvo un intercambio de palabras días atrás, pero en esta ocasión lo noqueó en el suelo, señalando que es una persona cuyos valores no influyen en su vida. Así lo comentó en el late show “Síganme los buenos” de Julio César Rodríguez, consignó Página 7.

“No es un referente ni de valores, ni de buenas costumbres, ni de moral, ni de nada para mí. Si él dice que estoy muy mal enfocada en mi vida, para mí es un gran piropo, porque eso quiere decir que estoy haciendo las cosas muy bien”, señaló.

Julia Vial repasó a Mauricio Israel

Sus palabras las emitió luego que el periodista de CHV le preguntara respecto al cruce de palabras que tuvieron la vez pasada, cuando Israel sacó a colación cuando años atrás Julia bromeó que le debía dinero a un guardia de La Red, canal donde trabajaron.

En esa ocasión, el comentarista deportivo negó la supuesta deuda y le mandó a decir que tras su salida del canal de Quilín, aprenda a “nunca más trapear el piso con alguien que lo esté pasando mal”.

Ante esto, Julia señaló que “lo que diga Mauricio Israel de mí, de verdad, no me puede importar menos. Me mato de la risa”, pero criticó que se quedara pagado con una situación que ocurrió hace varios años atrás.

“A medida que vas creciendo, tienes que ir evolucionando. No puedes aprovechar la tribuna que tienes para pasar cuentas añejas, que no le importan a nadie más que a él, en vez de hacer algo positivo”, cerró.