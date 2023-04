“Quisieron intentar pisotearme”: Marcianeke le hace la cruz a los periodistas que lo confundieron con The Beatles

Marcianeke dijo haberse sentido “pisoteado” en una reciente entrevista con 24 Horas, donde surgió una inesperada polémica que ahora revivió en una entrevista que el cantante concedió a la página web de Culto

Hablamos de un momento ocurrido a fines de marzo, cuando al artista urbano le preguntaron sobre eventuales colaboraciones con grandes músicos internacionales. Fue en este contexto que respondió que le gustaría trabajar con Ñengo Flow y Bad Bunny. “Voy para allá, para estar más cerca de ellos”, comentó.

Después le consultaron si le gustan otros clásicos como The Beatles, a lo que Matías respondió: “Yo feliz si llego a compartir un día con ellos”, desatando carcajadas entre los comunicadores.

La situación fue viralizada en redes sociales y muchos se rieron, acusando al cantante de no saber que la banda británica ya no existe. Otros lo defendieron, señalando que tal vez se refería a los sobrevivientes de la banda o que simplemente no tenía idea de lo que ocurre con ellos en la actualidad.

Marcianeke se defiende

Por eso ahora -en su nueva entrevista- Marcianeke aclaró que “yo sé que fue con la intención de… es que estaba bien esa entrevista, yo estaba sabiendo qué responder y todo, pero de repente los de la tele quisieron intentar pisotearme tirándome alguna talla. Me sentí pisoteado. De hecho, saliendo, los cabros me dijeron: ‘te hicieron una pregunta con el objetivo de hacerte cagar. Porque ibai bien’. Pucha, porque aún así, yo supe qué responder y todo”.

“A mí me dijeron una pregunta y yo dije con quien sea (colaboro); si es cosa de ayudar, sí. Yo tampoco me voy a echar a morir por eso, no será la primera vez, siempre van a intentar pillar la quinta pata al gato, tratar de que, si vas para arriba, van a hacer lo posible por tirarte hacia abajo”, agregó.

Sobre Los Beatles, reconoció que “no los cachaba mucho. Y ya se han hecho cosas para que no siga la burla, me han enviado proyectos de voces de ellos y agregar las mías, hacen pistas. Igual la gente está preocupada de ponerle el parche a la cosa, tratando de tomárselo con humor, como yo me lo tomé también, yo no me iba a … pero para nunca más ellos”.

“Se cortan la mano solos. Yo soy de una pura vez no más. Si a la primera ya no, cagaste. Es blanco o es negro. Nosotros tratamos de ser bastante derechos para nuestras cosas, por eso nos ha ido bien. Hubo momentos en que fuimos súper desordenados, creyendo que estábamos haciendo las cosas bien, cerrados de mente, hasta que nos dimos cuenta de que en equipo se hacen mejor las cosas”, finalizó.