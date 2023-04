Raquel Argandoña reveló su “picarona” técnica de seducción a la hora de una cita en restaurante

Raquel Argandoña no tiene problemas en reconocer romances, historias y ahora hasta técnicas de seducción. En “Tal Cual”, reveló una picarona forma de avisar que la noche podría traer pasión.

En el contexto de una cita, cuando su compañero le pregunta “¿qué quieres comer?, ¿te parece esto”?, ella confiesa que “no respondería no, te comería a ti, es feo, es feo, pero sí he dicho cuando me ofrecen postre, que me lo voy a comer en la casa”.

Esto concitó las risas totales de José Miguel Viñuela y Jordi Castell, que la trataron de ídola total y valoraron su técnica.

“En serio, les digo que no se preocupen y que el postre me lo como en la casa, cara de palo, en los restaurantes donde me conocen y me dicen ‘no le vamos a ofrecer postre’”, explicó.