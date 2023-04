¿Te acomplejan tus ojos tan separados? Anya Taylor-Joy enfrentó incómodas preguntas en entrevista

Anya Taylor-Joy está arrasando en la lista de tendencias tras su participación en la cinta animada Mario Bros. en la que dio vida a la princesa Peach sin embargo, ella ha sido una estrella desde hace tiempo, protagonizando una variedad de películas y series de televisión con los que ha ganado gran reconocimiento como El misterio de Soho, La Bruja y Gambito de Gama, de Netflix.

La actriz ya cuenta con un Globo de Oro, un Premio del Sindicato de Actores y un Premio de la Crítica Televisiva, además de haber recibido nominaciones a los Premios BAFTA y a los Premios Primetime Emmy. En 2021, la revista TIME la colocó en la lista “Los próximos 100 de TIME”.

Sin embargo, no importa la exitosa carrera que tenga, algunos sólo están enfocados en su físico, emitiendo opiniones no solicitadas.

La pregunta más incómoda que ha enfrentado Anya Taylor-Joy

Anya ha sido muy sincera respecto a cómo estas críticas llegaron afectarla en gran medida y cómo tuvo que aprender a lidiar con ello.

Según reveló recientemente, en una entrevista de 2016 para la revista W Magazine le preguntaron su alguna vez se había sentido “incómoda” con sus rasgos faciales.

“Tienes esos hermosos ojos y están muy separados. Cuando eras niña, ¿te hacían sentir cohibida?”, preguntó el entrevistador en aquel momento.

Anya, quien apenas tenía 20 años señaló que sufría con las publicaciones en las que se burlaban de ella en redes sociales. “Definitivamente puedo recordar cuando Facebook era una cosa y nunca me di cuenta de que mis ojos estaban muy separados y luego alguien me etiquetó en una foto con un pez y me dijeron: ‘Este eres tú porque tus ojos son como aquí’, recordó.

“Estaba realmente molesta por eso y no lo disfruté”, continuó y reveló que dicha comparación la llevó a evitar verse en los espejos por mucho tiempo.

“Dejé de mirarme en los espejos durante mucho tiempo”, dijo. “Todavía no paso mucho tiempo frente a los espejos porque realmente no tengo que lidiar con mi cara”.

Anya Taylor-Joy Argentina (2022) (Instagram @anyataylorjoy)

La vergüenza corporal nunca es bienvenida.

La actriz señaló que la gente y los mismos medios han tenido culpa en gran medida de los señalamientos y prejuicios en torno al físico de los demás.

La sociedad es experta en emitir opiniones no solicitadas sobre los cuerpos de las mujeres y cuando se trata de famosas, no se detienen a pensar que también son humanas y que pueden tener un impacto enorme.

Anya se ha coronado como una de las mujeres más hermosas del medio pero ella misma ha confesado que no se siente bonita y que lidia contra sus propias inseguridades todos los días.

“Nunca lo he hecho y creo que nunca me consideraré hermosa. No creo que sea lo suficientemente hermosa para estar en películas. Suena patético y mi novio me advierte que la gente pensará que soy un absoluta idiota por decir estas cosas, pero creo que tengo un aspecto extraño”, confesó la actriz en una entrevista.