Actrices de “Fuga de reinas” revelan 4 ‘red flags’ que no ignorarían al inicio de una relación

La comedia mexicana Fuga de reinas está calando en la audiencia de Netflix y ya ocupa el tercer lugar de la película más vista en la plataforma en México. La cinta cuenta la historia de cuatro amigas que quieren escapar de sus problemas a través de un viaje, que han planeado desde su adolescencia, pero que no lo habían podido concretar, hasta ese momento que lo hacen realidad.

La historia, que se estrenó el pasado 14 de abril, es dirigida por Jorge Macaya y el guion lo realizó la actriz Martha Higareda, quien también forma parte del elenco junto a Alejandra Ambrosi, Valeria Vera, Paola Núñez y Claudia Pineda.

Este 18 de abril, las actrices fueron las invitadas del podcast Infinitos, de Martha Higareda, en el que hablaron de las relaciones parejas y el poder del amor propio. Cada una dio su punto de vista sobre cómo identificar las alertas tempranas de romances tóxicos.

Las alertas rojas al inicio de la relación que ya no ignorarían

Desde sus experiencias, las actrices dieron sus opinión de cuáles son las claras señales de que no deben seguir en esa relación que va iniciando, y estas fueron las cuatro ‘red flags’ que compartieron.

1. Expresarse mal de sus antiguas relaciones

Claudia manifestó: “Que hablen mal de una mujer y sus exparejas”, pues ya desde aquí se puede tener un indicio de que no existe un respeto, a pesar de las cosas negativas que pudo vivir.

2. ¿Dónde estás?

Ella también sostuvo durante la reunión que hay que hay que huir de esos hombres que siempre quieren saber dónde estás, pero usan su persuasión para hacerte creer que no se trata de desconfianza, sino protección: " Que te pidan ubicación, que te quieran controlar, pero de maneras muy sutiles. Son de las manipulaciones más peligrosas porque no captas que está siendo violento y como lo dicen con una vocecita tú crees: ‘¡ah claro!, me está cuidando’, pero no, lo que quieren es controlarte.

3. Traspasar los límites

Otra de las cosas a las que las estrellas de la televisión están atentas, ahora que cuentan con más experiencia en el amor, es el irrespeto a los límites. Así lo dejó claro Alejandra, quien manifestó: “Que no respeten tus límites y necesidades, porque hay cosas que tenemos que son necesidades muy importantes y que cuando tú no te las respetas, entonces, el otro comienza a pasar esa rayita, ese límite”.

4. Ceder y perderse

Valeria Vera le añadió que cuando se comienza a someterse para no incomodar a la pareja, pero en el camino te pierdes, pues hay que salir de allí. “Para mí hay una cosas que son muy básicas: los olores, que mi me guste el incienso si voy a compartir un espacio contigo alguien va a tener ceder. Son muy básicas, que al principio cedes, pero que esa pequeña pizca se puede convertir en algo invaluable porque empiezas a hacer cosas para complacer a la otra persona. No importa si a ti te gusta y a mí no, pero qué pasa el día que yo quiera prender un incienso al momento del dormir, quién se va salir del cuarto”.

Las actrices también indicaron que muchas veces ignoraron esas alertas porque tenían miedo a quedarse solas, porque querían sentirse necesitadas, perdieron la seguridad en ellas y por la dependencia emocional.