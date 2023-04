Aline Kuppenheim cuenta porqué dejó las teleseries hace 18 años: “Una etapa que ya fue”

La actriz y directora nacional Aline Kuppenheim se encuentra alejada hace más de 18 años de las teleseries nacionales, sin embargo la hemos podido ver en aclamadas series como “42 días en la oscuridad” (Netflix), Bala Loca y En terapia, además de películas como las galardonadas “1976″ y “Una mujer fantástica”. En teatro, sigue también muy activa, donde pronto reestrenará dos de sus obras de marionetas: “Capote” y “El hámster del Presidente”.

Durante la presentación de la programación anual del Teatro Mori, Reyes del Drama conversó con la destacada intérprete, donde aprovechó de comentar sobre sus proyectos teatrales y contar el porqué de su alejamiento de las teleseries: “Yo me alejé de las teleseries hace 18 años. Fue porque yo me había proyectado no mucho tiempo en TV para poder realizar mis proyectos que me llevaron a estudiar teatro y que tienen que ver con la creación teatral, las marionetas. Se volvió incompatible con el mundo de las teleseries. Es menos masivo, pero es un trabajo que yo hago con mucha pasión y que para mí tiene mucho sentido hacer. De repente, puedo hacer una película, una serie. Algo que no me tome un año completo”, asegura.

“Dedicarse a lo que yo me dedico es incompatible con los tiempos de las teleseries. Aprendí mucho de las teleseries, pero para mí es una etapa que ya fue”, expresa.

Sobre sus nuevos proyectos, la actriz cuenta que está trabajando en cine y en una serie. “Hay una película que se estrenará el próximo año que se llama ‘Es cierto lo que dicen de nosotras’ de Sofìa Gómez y Camilo Becerra y una serie para televisión abierta que va a salir en el marco de los 50 años del golpe de estado que empezamos a grabar en unos pocos días más”, manifiesta.