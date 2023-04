El comentario sexual de Pancha Merino que sacó entre risas y vergüenza de Viñuela y Argandoña

Francisca Merino realizó un comentario sexual “sin filtro” en la edición de este miércoles de “Tal Cual” que provocó entre risas y vergúenza en los animadores, José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, según se aprecia en el video de YouTube.

La situación se presentó cuando el animador se refería a un juego de dados erótico, inserto en el tema de las cinco etapas de una relación amorosa.

Entonces, los tres integrantes del programa de TV+ indicaron que era muy importante recordar la primera etapa del enamoramiento, donde hay mucha pasión y candor en la pareja.

El comentario “suavecito” de Merino

En este escenario de conversación, Merino afirmó que, en este sentido, “aunque uno no lo crea, hay gente que no sabe hacer el amor, si no es llegar y saber”.

A continuación, la panelista de “Tal Cual” realizó un comentario que provocó entre vergüenza y risas de Viñuela y Argandoña, tanto que decidieron abandonar el estudio. “¿Quién te enseña a chupar el…?, ¿tu mamá te enseña?, ¿tu abuela te enseña?, no”, lanzó Pancha.

En efecto, Raquel se tapó la cara para ocultar la risa y José Miguel bromeó al salir del estudio: “Vamos Raquel. ¿Pidieron el auto?”.

“Esto para mí ha sido mucho, te pasaste”, hizo notar Argandoña. Merino, por su parte, respondió al reto de producción: “No se pongan cartuchos si la vida es así, nadie te enseña a chupar el…, pero si es verdad”.

“Jose, ¿me puedo tomar un cafecito?”, insistió la exalcaldesa, en reproche simpático a Pancha.

Por útimo, la actriz y panelista contextualizó sus dichos, ahora de modo más formal. Enfatizó en que tener relaciones sexuales “tiene su técnica”. “Hay que saber, hay hombres que no saben ni tocar. En el colegio no hay una educación, no hay un ramo para eso, por eso Youtube es súper bueno”, explicó.