“La alcaldesa no te quiere aquí”: Marcianeke reveló supuesta marginación en Festival de Viña

El cantante Marcianake habló largo y tendido para la sección Culto del diario La Tercera, donde una de las diversas temáticas que abordó fue una supuesta marginación que hubo desde el Festival de Viña del Mar hacia su persona, donde incluso recibió comentarios de que la propia alcaldesa, Macarena Ripamonti, no lo quería cerca.

“No me dejaban ni siquiera entrar al Festival, a pesar de que entrando ahí de público era el centro de atención, ¿por qué no podré estar en 2024? Es cosa de que ellos aterricen y se den cuenta de que nosotros no somos malos”, contó al citado medio.

Sus dardos los apuntó a la organización y también a la jefa comunal, agregando que “muchas veces” sintió que lo miraron mal cuando estuvo invitado en el público junto a Ignacia Michelson, en la noche que debutó Pailita y el comediante Fabrizio Copano le lanzó unos chistes al intérprete de “Dimelo má” quien se las tomó con humor.

Marcianeke y marginación en Festival de Viña

“Espero que dejen de mal mirarme los que trabajan ahí en Viña y me inviten...Me hacían el comentario de que ‘la alcaldesa no te quiere aquí’. O me decían ‘si te tiras a cantar con un artista, te vamos a quitar el micrófono y te echamos cagando’”.

Según explicó “gente del equipo de ahí, que le llegaban llamados, me decía eso. Yo quedaba como ´¿qué mierda?’, hasta que tuve que decirlo en varias entrevistas y que le llegara a la persona correspondiente para que le cambie el chip un poco. Me gustaría estar en Viña para callarle la boca a los demás, ya no lo veo como meta porque trataron de pisotearme caleta en ese lugar”, sentenció.

Marcianeke culmina el diálogo alertando que para 2023 se vienen más canciones y un disco. Él mismo que se bautizará “Nosotros somos el corte”, reveló el citado medio.