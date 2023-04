Luis Miguel: la dieta extrema que llevó a la drástica pérdida de peso del cantante a sus 53 años

El reconocido cantante mexicano, Luis Miguel, está cumpliendo 53 años hoy, él suele ser noticia por sus valerosos aportes al mundo musical y del espectáculo. Sin embargo, días atrás, volvió a aparecer en público tras tomarse un merecido descanso de los escenarios, y lo que más llamó la atención fue su estado de salud.

Luis Miguel y su estricto régimen alimenticio para bajar de peso

El artista fue fotografiado por las cámaras en un aeropuerto junto a su pareja actual, Paloma cuevas, mientras se iban de vacaciones a la ciudad de Marbella, en España.

En aquella vez, fueron muchos los que dijeron que al “Sol de México” se le veía físicamente más esbelto que en otros años, aunque demasiado flaco y con muchas arrugas del rosto, demasiado marcadas. De manera inmediata, llegaron las sospechas sobre su radical cambio físico.

Según informan medios mexicanos, el cantante logró perder alrededor de 20 kilos con un régimen estricto alimentario de ayudo intermitente, una técnica que le dio resultados, pero que no recomiendan para otras personas, según infirmó Popular News Online.

El cantante mexicano perdió más de 20 kilos de peso gracias al ayuno intermitente

Años atrás, exactamente en el 2015, y durante un concierto que ofreció en México para su gira de “Deja Vu Tour”, se viralizó una postal del cantante que hacía contraste con el excelente estado físico que tuvo a largo de su carrera musical.

Desde entonces, la atención cae en apuntar a su peso. “La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas, esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, habría dicho Luis Miguel, según el programa de televisión El Hormiguero, que se transmite en España.