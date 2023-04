¿Maquillaje o bisturí? Le critican la nariz a Carmen Villalobos sin piedad.

Y es que en una de sus más recientes entrevistas, la actriz no dudó en abordar el tema de su actual relación con Frederik Oldenburg, pero pese a que gran parte de la conversación giró en torno a su romance, la mayoría de sus fieles fans solo estuvieron atentos a cómo lucía, sobre todo su nariz, pues para muchos se veía completamente diferente a la que están acostumbrados a verle en la pantalla chica y a través de sus fotografías en Instagram.

Esto hizo que se generara un intenso debate en el que opinaron sobre si la también presentadora se habría sometido a alguna operación estética, alguna inyección de Botox o si por el contrario se trataba solo de un efecto diferente en su “make-up” realizado por la reconocida Norma Jane que pretendía hacerle lucir aún más regia y sobre todo empoderada al lado de su nuevo amor.

Le critican la nariz a Carmen Villalobos sin piedad

“Se puso mucho Botox y la nariz se le ve diferente”, “Nooo, fue el contorno que le colocaron para perfilar su nariz”, “Se le nota muy marcada y extraña”, “Creo que le marcaron mucho el maquillaje para perfilar y lo hicieron muy hacia abajo en la punta, lo digo porque en otro video reciente no se ve así”, “Siii también me quedé mirándole su nariz , está extraña”, “Naaaah Carmen siempre ha tenido esa nariz y si la vez de perfil te das cuenta que nunca ha sido perfecta, solo que ellas con su ácido hialurónico le dan forma”, expresaron algunos usuarios en las redes sobre la nariz de Carmen Villalobos que, a su criterio, luce muy diferente.

Sin embargo, pese a los duros comentarios sobre el aspecto de su nariz, también recayeron los de la falta de credibilidad que tiene esta pareja que no duda en derrochar amor a todos lados que van y que a criterio de algunos haters ya aburren por lo exagerado y constantes que son, en sus demostraciones públicas de amor.

“Yo no les creo”, “Ella no le guarda luto a nadie”, “Él me parece muy fingido”, aseguraron en las redes.