Marcianeke se refiere a polémica de Cris Mj con un arma: “Yo no lo juzgo”

El artista urbano Marcianeke se refirió al controversial episodio que protagonizó su colega Cris Mj, quien en un live de Instagram mostró un arma y amenazó a un productor de eventos, en conversación con el suplemento Culto.

“Todo artista llega a un momento que se frustra, todos cometemos errores y estamos con la cabeza caliente, con cosas que quizás al otro día nos podemos arrepentir, cachai”, señaló con respecto a la actitud de su par en el género musical.

“Yo no lo juzgo, no lo juzgo, porque yo también he hecho cosas con la cabeza caliente, no amenazas, pero sí cosas que no tienen nada que ver. Pero es mejor calmarse y no decir cosas con la cabeza caliente, porque si las dices así, vas a armar más problema”, añadió.

“Cris Mj siempre ha sido reservado para sus cosas, nada que decir de él y, si pasó lo que pasó, tendrá su motivo. Menos mal que se puso los pantalones y supo corregir el problema”, admitió el cantante.

Cabe señalar que Cristopher Álvarez, conocido popularmente como Cris Mj, arriesga una pena de hasta 10 años de cárcel por el polémico caso del arma en el live de la red social. El jefe de la Fiscalía de Iquique, Eduardo Ríos, tras el bullado hecho, inició una investigación de oficio “por el delito de amenazas y porte de arma de fuego”.