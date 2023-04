“Mi billetera no se los agradece”: fans chilenos se desataron por los altos precios de las entradas para el recital de Bruno Mars

Finalmente, y luego del impasse que sufrieron al adelantar en 24 horas la confirmación del próximo recital de Bruno Mars en Chile, este miércoles una compañía de telefonía nacional oficializó para el 6 de septiembre la presentación del cantante estadounidense en el estadio Monumental.

Un concierto que fue celebrado en su momento por los fanáticos del artista, quienes sin embargo, y luego de conocer el precio de las entradas para el show en el recinto colocolino, pusieron el grito en el cielo en redes sociales al considerar excesivos los precios de los tickets puestos a la venta bajo el sistema Ticketmaster, cuya primera oleada de entradas -para clientes de Entel y Scotia- se realizará el martes 25 de abril (desde las 11:00 horas), y la general, a partir de las 11:01 horas del próximo jueves 27 de abril.

Reclamos por precios en show de Bruno Mars

El show se enmarca en la gira “Bruno Mars Tour 2023″, que llevará al cantante a ciudades como Seúl (17 y 18 de junio) y Manila (24 de junio), antes de realizar su espectáculo en el estadio Monumental, estación en la cual sus tickets fluctúan entre los $53.590, en el sector Magallanes; y los $419.400, en la ubicación Pit (ambos, precios que incluyen el recargo por servicio de Ticketmaster).

Precisamente estos precios fueron los que los usuarios de redes sociales cuestionaron de cara a la próxima venta de entradas, donde los comentarios de rechazo sumaron centenas en plataformas como Twitter e Instagram.

El propio Bruno Mars compartió en sus redes sociales el anuncio de su recital en Chile. Fuente: Instagram @brunomars. (Instagram @brunomars)

“Bruno Mars viene a Chile, como siempre a precios altísimos, pese a lo cual sin duda se agotarán las entradas. Ahora. ¿Me puede explicar alguien la diferencia en el costo del ‘cargo por servicio’, si básicamente el servicio es el mismo, independiente de la entrada que uno compre?”, se cuestionó el usuario @oiggarc, quien puso énfasis en los casi 60 mil pesos o $7.590 que la empresa distribuidora de entradas cobra por cada uno de los tickets correspondientes a las ocho localidades dispuestas para el espectáculo.

“Los precios de las entradas a @BrunoMars en Chile tienen que se una joda. #Ticketmaster lo hace de nuevo, no podré ver ni a The Weeknd ni a Bruno #pobreza”; “Mi billetera no se los agradece, pero yo si”; “Favor, estoy generando un reclamo por el cobro excesivo y aún sin respuesta, llevo 1:37 minutos. Nefasto”; o “Menos mal vi a Bruno Mars en 2017. El valor de las entradas están imposibles”, que se multiplicaron en cada uno de los hilos de los posteos realizados tanto por Entel como Ticketmaster, donde los fans del artistas lamentaron no acceder al show por el alto precio de las entradas.

Precio de las entradas para recital de Bruno Mars

Pit: $360.000 + cargo de $59.400 ($419.400)

Rapa Nui: $285.000 + cargo de $47.025 ($332.025)

Cancha Frontal: $175.000 + cargo $28.875 ($203.875)

Océano: $125.000 + cargo $20.625 ($145.625)

Cordillera: $110.000 + cargo $18.150 ($128.150)

Cancha General: $80.000 + cargo 13.200 ($93.200)

Magallanes: 46.000 + cargo $7.590 ($53.390)

Movilidad reducida: 46.000 + cargo $7.590 ($53.390)

Acompañante M.R.: 46.000 + cargo $7.590 ($53.390)