“No se cansa de humillarla”: William Levy habla de su relación con Elizabeth Gutiérrez

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se convirtieron en una de las parejas más polémicas de la farándula debido a sus constantes rupturas y reconciliaciones, producto de las infidelidades del actor. A inicios de 2022 anunciaron su separación, pero ahora han dado pistas de haber vuelto.

La pareja lleva más de 20 años juntos y han formado una familia junto a sus hijos Christopher y Kailei, quienes los hace mantener un vínculo de por vida.

Durante el viaje a España que tuvo el cubano para grabar su nueva producción ‘Montecristo’ se le vio acompañado en varias oportunidades por Elizabeth, por lo que muchos pensaron que habían regresado.

Hace unas semanas atrás, la actriz colgó una postal junto a Levy y sus hijos donde confirmaba que estaban juntos y más tarde presumió una imagen tomada de la mano del galán durante una cita.

William Levy habla de su reconciliación con Elizabeth Gutiérrez

Ahora el protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ ha sido cuestionado sobre su vida amorosa y su respuesta nuevamente vuelve a indignar a sus fans.

“No, no. Mejor pregúntale a ella”, dijo a la agencia Europa Press durante su paso por la alfombra roja de la presentación de la serie Montecristo, sobre su situación amorosa con la madre de sus hijos.

De igual manera, aseguró que lo importante es que “todo cuadre” tanto en su vida profesional como la personal.

“Ahora acaba un trabajo que des cien por ciento de ti, pase lo que pase después. Mientras des cien por ciento de ti y diste todo, yo creo que siempre quedas satisfecho”, dijo mientras remarcaba la importancia de su vida profesional.

Sus palabras no fueron del agrado de distintos internautas quienes aseguran que Levy no para de humillar a Elizabeth con sus declaraciones.

Recordemos, que hace unos meses reveló las razones por las que no se había casado, asegurando que no se sentía preparado, pese a tener más de dos décadas con ella y haber tenido dos hijos.

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, explicó.