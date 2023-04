Una Barbie de la vida real: 5 looks de Shakira que la hicieron brillar como una diosa

Shakira se ha ido a Miami para alejarse del bullicio y ajetreo de los medios que, por casi un año, no han dejado de perseguirla luego de anunciar su separación con Gerard Piqué, entre rumores de infidelidad y una serie de dardos que la ex pareja se ha enviado a lo largo del tiempo.

El día de ayer se dio a conocer una entrevista de su ex suegra Montserrat Bernabeu para ‘Col·lapse’ de TV3, quien tajantemente dijo que no haría ninguna declaración en torno a la relación de Piqué y la colombiana, blindándose de cualquier tipo de pregunta al respecto.

Por otro lado, mientras se dice que Piqué está de vacaciones celebrando el cumpleaños de Clara Chía en Abu Dabi, la colombiana parece que ha lanzado un nuevo dardo al futbolista luego de unirse al famoso trend de Barbie, donde puedes crear tu propio póster.

En total fueron tres imágenes las que compartió, dos alusivas a sus canciones, Sessions 53 con Bizarrap donde se leía “Esta Barbie está fuera de tu liga”, la otra a ‘Hips Don’t Lie’, y una última ¿Indirecta a Piqué? que decía “This Barbie is… Orgullosa de ser latinoamericana” debido a la declaración del catalán sobre los latinos.

Shakira: una Barbie de la vida real

Luego de que la colombiana se uniera a este trend, es un hecho que Shakira tiene todo para convertirse en una Barbie de la vida real, gracias a sus atrevidos looks donde la sensualidad, el toque rockero y el discurso de empoderamiento llegan a un nuevo nivel. Estos son los conjuntos con los que ha brillado.

Una princesa de hielo

El impactante look que utilizó para el tema TQG robó el aliento de todos cuando apareció ante las cámaras con un vestido metálico ceñido y de cuello alto que ayudaba a destacar su figura, con un peinado lacio a lo Britney Spears en ‘Oops I Did it Again’ con una cola de caballo alta y unos pigtails.

¿Barbie fashionista?

El día que la colombiana se convirtió en la imagen para la campaña de invierno de Burberry causó furor gracias a la serie de looks que presentó, donde destacó su talento como modelo y brillando por todo lo alto con piezas de la lujosa casa de moda inglesa.

El día que revolucionó el vestido de la venganza

La colombiana deslumbró durante el Festival de Cannes con un vestido Mônot en mayo del año pasado, utilizando una pieza en color negro de escote corazón y forma de sirena, con unos guantes de transparencias.

Brillando en el medio tiempo del Super Bowl

El 2 de febrero de 2020, Shakira y Jennifer Lopez pasaron a la historia luego de presentarse en el medio tiempo del Super Bowl LIV y añadiéndose a la lista de mejores shows que ha atestiguado este famoso evento deportivo. Fue la colombiana quien brilló con dos looks distintos, uno dorado y otro rojo donde los flecos, el brillo y unas botas altas, destacaban lo mejor de ella.

Destacó su lado más sensual y romántico para ‘Te Felicito’

Shakira utilizó un look digno de Barbie para su video ‘Te Felicito’ junto a Raw Alejando, donde posó con un sexy vestido corto de tintes lenceros con terminaciones de pelo y mangas amplias en color rosa y unas plataformas rosas.