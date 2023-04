Belinda y las veces que ha demostrado ser una dama, pese a los escándalos de sus ex

Belinda es una de las artistas más queridas en Mexico tras una amplia trayectoria de al menos 30 años en los que ha destacado como actriz, cantante, modelo y empresaria. Aunque su carrera profesional ha tenido un gran éxito, su vida personal ha enfrentado algunos escándalos que ha sabido librar.

La diva de 33 años sigue creciendo como la espuma en cada una de sus facetas, luego de un 2021 y 2022 envueltos en escándalos por la ruptura de su compromiso con Christian Nodal.

Sin embargo, ella ha preferido guardar silencio ante la ola de especulaciones que ha enfrentado, para resguardar su vida privada.

Belinda y las lecciones con las que ha demostrado que es una dama

Aunque los memes, burlas e indirectas no pararon tras el inicio de su romance y su ruptura con Nodal, ella prefirió mantenerse al margen sin responder, mientras disfrutaba de su vida, sin importar el que dirán. Incluso ha ignorado a quienes la llaman interesada y los ha callado con su trabajo.

Dijo no a las confrontaciones

Aunque Nodal ventiló algunas de sus conversaciones donde le pedía dinero e incluso expuso a su familia por asegurar que la utilizaban, ella decidió permanecer en silencio pues no estaba dispuesta a caer en dimes y diretes, sino en dejar su pasado atrás.

Nunca habló mal de nadie

No ha habido ni una sola palabra de ella hablando mal de sus ex parejas, pese a que varios de ellos la han expuesto al escarnio público.

Muestra que entre mujeres no se pelea por un hombre

Luego que Cazzu la actual novia de Christian, quien está en la dulce espera de su primer hijo juntos, elogiara su carrera y demostrara como cantante, Beli no dudó en devolverle el cumplido dejando claro que no existe ninguna rivalidad entre ellas.

“Cazzu es una súper artista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa”, dijo.

Felicitó a su ex tras la espera de su hijo

Ahora que se ha conocido que su exprometido se convertirá en padre, fue consultada al respecto y ella no dudó en responder, aunque pidió respeto por ella y la nueva familia.

“Un abrazo a todos, un bebé es una gran bendición. Les pido por favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porqué hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo, declaró a la prensa.