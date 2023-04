“¿Cuál de los dos?”: Gala Caldirola salió jugando tras preguntas indiscretas en matinal

Gala Caldirola demostró que tiene gran sentido del humor cuando el periodista José Miguel Furnaro la recibió con una broma sobre sus relaciones amorosas, cuando la entrevistó en el programa “Somos un plato” de TV+.

“Lo más chistoso es que yo le voy a preguntar a Gala: ‘¿Mauricio cómo te conquistó? Y ella me va a decir ‘¿cuál de los dos?’”, lanzó José Miguel Furnaro.

Esto, en relación a la similitud de nombres entre su exmarido Mauricio Isla y su actual pareja, el también futbolista y animador de televisión Mauricio Pinilla.

A esto, la española salió jugando como una campeona y respondió que “tener un nombre igual genera sensación de confianza. Me gusta ese nombre. Recuerdo a todos los Mauricio con mucho amor”.

Pero, el animador siguió hincando el diente a su invitada y Gala no le quedó otra que tomarse todo con humor.

“La ex de Pinilla empieza con G, tu ex con M. Entonces, los tatuajes no hay que borrarlos”, agregó el periodista, poniéndola en aprietos.

“No hay que cambiar nada”, respondió entre risas, agregando que en Chile el nombre Mauricio es muy común. En medio del divertido momento, la española aclaró: “Que no se sienta nadie mal. Estamos bromeando”, consignó Tiempo X.

Gala y relación con Pinilla

Pero, tampoco todo fueron bromas, también se refirió a su relación de pareja con Pinilla, la cual confirmaron hace pocos días.

“Somos muy parecidos nosotros, somos muy libres, nos entendemos, nos gusta hacer de todo. Nadie pide permiso para enamorarse, tampoco es algo que uno programa”, expresó sobre las críticas que ha recibido al fijarse en él, puesto que su expareja es un amigo y antiguo compañero de La Roja.

“Soy una persona expuesta. Siempre hay gente que te cae bien y que te cae mal, generalmente las noticias que más venden son las jugosas, farándula dañina, donde inventan un montón de cosas, que no son ciertas”, afirmó por los cahuines.