Eugenio Derbez contó el momento en que casi ve morir a Vadhir durante su viaje a Jamaica

La familia Derbez se ha ganado el cariño y reconocimiento de todo México gracias al talento y carisma de cada uno de sus integrantes. Eugenio Derbez se ha encargado de mantener unidos a todos sus hijos pese a ser producto de sus distintas relaciones y las diferencias que han mantenido como cualquier otra familia.

Actualmente se encuentran en medio del estreno de la tercera temporada de su reality ‘De viaje con los Derbez: Jamaica’ con el que hacen reír a sus fans con cada una de sus ocurrencias y vivencias.

Y es que Aislinn, José Eduardo, Vadhir y Aitana heredaron el humor y talento de su padre, por lo que cada uno de sus episodios ha sido un éxito rotundo.

El trágico momento que vivió Vadhir en Jamaica frente a su padre

Aunque muchos piensan que durante sus aventuras todo es diversión y buena vida, lo cierto es que su estadía en Jamaica no fue de lo más placentera, tras el susto que les hizo pasar Vadhir, en especial a su padre, quien vio como casi pierde la vida frente a él.

“De milagro está vivo”, reveló el creador de ‘La Familia P. Luche’.

Aunque Eugenio quiso mantener en secreto la situación decidió contar aquella escena escalofriante luego que Vadhir decidiera volar en parapente.

“Estábamos filmando y el único día de descanso Vadhir decide que quería entrenar porque había tomado un curso de parapente y dijo ‘oye quiero volar para la serie’ y el día de descanso se decide ir a entrenar, le dijo ‘no me jodas’ entonces se quería ir solo y le dije que no… fui el único que lo acompañó porque los demás se quedaron a descasar y voy a verlo volar el paramotor y en pocas palabras intentando despegar de un lugar que no debía porque estábamos en lo alto de una montaña, había un acantilado, pues intentó despegar, despega casi se estrella con un árbol y luego que quiere aterrizar no puede, le pega un viento y le dobla el paracaídas y se desploma y yo viendo todo”, contó.

El actor confesó que fue de los peores momentos de su vida al ver como su hijo enfrentó tal riesgo.

“En serio, en serio de los peores de mi vida, jure que se moría”, relató con la voz entrecortada.