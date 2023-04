“Fue algo muy violento”: Paola Troncoso reveló que sufrió acoso sexual cuando era una niña

Esta noche de viernes, Chilevisión emitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde una de sus invitadas, Paola Troncoso, confesará que fue víctima de acoso sexual cuando niña.

Según reveló un adelanto al que tuvo acceso Publimetro, la actriz se refirió a esa compleja situación. “Tenía 10-11 años, yo estaba con unos shorts y estábamos jugando en la calle con mi hermana hasta que llegó el momento de entrarse”, relató al principio.

“Era muy chica”

Luego continuó su relato diciendo que con su hermana “vamos en camino, ella entra primero y a mí me cerró la puerta”.

“Me pongo a golpear para que me abran, miro para atrás y había un taxista en la calle mirándome con una cara horrible. En un momento el tipo hace como que abrirá la puerta del auto con una intención de ir donde estaba yo, y ahí mi corazón no daba más, éramos nuevos en el barrio y no sabía qué hacer, vuelvo a mirar y el taxista se estaba tocando”, añadió.

La comediante contó que “por suerte me escucharon y me abrieron, mi mamá me encuentra desconsolada llorando. Fue algo muy violento, era muy chica. Me marcó tanto que esa fue la última vez que me puse short”, finalizó.

Solo es una de las anécdotas que contará la exMorandé con Compañía este viernes en Podemos Hablar, donde también fueron invitados Jordi Castell, Francisca García-Huidobro y Giancarlo Petaccia.