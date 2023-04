Jordi Castell y su reflexión política: “Quienes están pidiendo a gritos que este país tenga un gobierno de extrema derecha son Maite Orsini, Pamela Jiles y María Luisa Cordero”

Esta noche en Podemos Hablar, entre los invitados estarán Francisca García-Huidobro y Jordi Castell. En el bar, comenzaron a hablar de uno de los temas más polémicos de la farándula nacional, como lo es la separación entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.

Reflexionando sobre cómo era la farándula en los tiempos de “Primer Plano”, Castell afirmó que “hace décadas nosotros (él y Fran) sabíamos todo lo que pasaba por debajo de la política y de la farándula. Lo bueno es que la política salió del closet y ahora se mezcla a tal nivel que hay una diputada que se involucra con un exfutbolista que se gorreo a su señora históricamente”.

“Yo no le pondría mi firma a que la Dani Aránguiz no vaya a volver con Jorge Valdivia, por que la intensidad y la pasión que hay entre ellos dos, no creo que ninguna diputa ni senadora pueda romper”, añadió García-Huidobro.

Castell fue más allá y se lanzó contra Orsini: “ella con su corte Villa María, un no maquillaje super maquillaje, la farándula hoy y la ridiculez, sumado al arribismo y chula que es la farándula, que siempre ha sido decadente. Creo que esto es mucho más decadente porque la señorita Orsini tiene el sueldo por nuestros impuestos”

Y ahi “La Fran” aseguró que “los verdaderos faranduleros son los políticos, porque ellos deben ser intachables (...) todo se encubre, partió como que era una llamado, después otra cosa y es algo bien patético, porque cada vez que hablan se van sabiendo más cosas, es algo bien cuma”.

Jordi contra todos

Siguiendo con la polémica, Jordi Castell precisó que “Pamela Jiles es una mujer que siempre recoge y dispara, no olvidar que una vez inventó que yo tenia VIH, cuando no lo tengo (...) Las principales responsables y que están pidiendo a gritos que este país tenga un gobierno de extrema derecha son la diputada Maite Orsini, Pamela Jiles y María Luisa Cordero”.

Y ahí García-Huidobro aprovechó y recordó que “me tocó trabajar con Pamela Jiles después de que en SQP, cuando habló de mi supuesta crisis matrimonial, que se sepa que nunca me casé con Julio, me pidió disculpas a mí y a mi madre, por como habló de mi relación con Julio César”.