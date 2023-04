Las Kardashians volverán a E! con nuevo documental

Desde su aparición en la televisión con el reality show “Keeping Up with the Kardashians” en 2007, a través del canal E!, las hermanas Kardashian han tenido una enorme influencia en la cultura pop estadounidense y en la industria del entretenimiento en general.

Esa unión entre el ‘clan Kardashians-Jenner’ y el canal E! finalizó en abril del 2021, cuando se estrenó la última temporada del popular reality show y la familia decidió ‘mudarse’ para Hulu con el nuevo programa llamado ‘The Kardashians’.

Hoy, 2 años después, NBCUniversal, cablera que respalda a E!, anunció la compra del documental “The Kardashians: A Billion Dollar Dynasty”, que se transmitirá en los Estados Unidos el 1 de mayo.

Según un informe de Variety, La serie de “especialidad” de dos partes producida por Optomen, que está siendo vendida internacionalmente por All3Media International, detalla cómo la familia se convirtió en una de las marcas más reconocidas del mundo y cambió la cara de las redes sociales mientras lograba una riqueza extrema.

El programa se estrenó en la emisora británica Channel 4 a principios de este año y se ha vendido a numerosos territorios. Ha sido licenciado en un acuerdo pan-territorio para Escandinavia con TV4, cubriendo SVOD y derechos de televisión gratuita.

Fenómeno Kardashian

Las Kardashians han sido pioneras en la creación de un imperio de marca personal, utilizando su popularidad para expandir sus negocios en diversos campos, como la moda, la belleza y los productos para el hogar. Su impacto en la cultura pop se extiende más allá de la pantalla, ya que su estilo y forma de vida han sido objeto de imitación y admiración en todo el mundo.

Todo ese fenómeno es lo que explicará el documental, que está dividido en dos partes y cuenta con entrevistas a las estrellas de la realidad “The Hills” Heidi y Spencer Pratt, el ex editor en jefe de la revista People Larry Hacket y E!, el cofundador Larry Namer, entre una serie de otros periodistas, ejecutivos de televisión y el ex manager de las Kardashians.

Rachel Job, vicepresidenta senior de no guiones de All3Media International, dijo: “Las Kardashians son una de las marcas más identificables del mundo, por lo que estamos encantados de poder ofrecer una serie con un atractivo global tan impresionante a clientes en tres continentes. El documental especializado de Optomen presenta una versión iluminadora y refrescantemente imparcial de los Kardashian, que proporcionará a nuestros clientes una nueva visión fascinante y entretenimiento nostálgico”.