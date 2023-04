“Lo encuentro una falta de respeto horrible”: Marlen Olivari contó qué la saca de sus casillas

En “Tal Cual” recordaron la afamada película de Michael Douglas, “Un día de furia”, y en esa línea, José Miguel Viñuela le consultó a sus compañeras si es que habían vivido esa experiencia.

La showoman, Marlen Olivari, reveló que cuando se colan los autos al momento que se va a estacionar, le saca los choros del canasto. “En el supermercado me ha pasado bien seguido, y a veces me ha dado lo mismo, pero cuando ha sido posible, bajo el vidrio y digo: ‘señor, yo estaba esperando primero’ en los estacionamientos”, contó.

“Tú estás esperando el estacionamiento, sale el de atrás, viene este y se mete de una. Eso lo encuentro una falta de respeto horrible” dijo tajante.

“¡Sale pa’ allá oh!”

Viñuela le preguntó si es que alguna vez se ha bajado del auto, y Marlen respondió que una vez sí lo hizo, “entonces, me bajo y le digo (se paró para dramatizar la situación) ‘¡Oye, perdón, pero yo estoy hace rato esperando! (...) retrocede por fa, ese es mi lugar’”, exclamó.

Marlen contó que la primera vez que lo hizo, el hombre le hizo caso y se echó para atrás, pero a la siguiente, el sujeto no la pescó y le dijo “¡Sale pa’ allá oh!”.

“La tercera vez que me lo han hecho, yo he dicho ‘ya chao’. No digo na’, ¿pa’ qué me voy a quemar? Ahora uno no sabe porque la gente anda muy agresiva”, cerró Olivari.