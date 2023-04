“Momentos que la mantienen humilde”: Sale a la luz el primer novio de Karol G y le dicen “feo”

Aunque Anuel fue su pareja más conocida y con la que vivió un mediático romance, en realidad no fue el primer novio de Karol G. En su Colombia natal salió con otros jóvenes antes de volverse en una estrella de la música internacional.

Así quedó comprobado con la viralización de varias fotografías de un viejo Facebook que Carolina Giraldo, su nombre real, tenía cuando apenas era una niña y adolescente.

Los fans han enloquecido al ver esta faceta de la intérprete de Tusa, que incluso se hizo eco compartiendo algunas en su perfil de Instagram.

“Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos”, escribió con mucho sentido del humor, agregando que es el “verdadero TBT” (throwback thursday, o jueves de volver al pasado.

Pero, ¿quién es el primer novio de Karol G que aparece en las fotos?

Pese a que la joven de 32 años no publicó ninguna con este hombre, en el resto de imágenes que son furor en TikTok se le ve abrazada y muy sonriente a su lado.

Se les ve compartiendo en citas y en una actitud cómplice, hasta reposando juntos en una cama, por lo que queda claro que había algo más que una simple amistad.

Según los internautas se llama Julián y hay poca información de él que se sabe hasta ahora. Hay una teoría que asegura que él falleció y que hasta la cantante se llegó a tatuar sus iniciales. Incluso lo ha recordado en algunos de sus temas.

“Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedía al sol que por favor me devolviera a mi primer amor, aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol pero no era para olvidarte, era para evitar el dolor”, canta en El Barco.

Por otro lado, hay quienes aseveraron que sigue con vida y hasta criticaron su aspecto. “Si algo no tiene Karol G es buen gusto con los hombres”, “Uno es más feo que el otro”, “Momentos que la mantienen humilde y andar con ese”, “Definitivamente se nota es en los corazones de las personas”, “Entre Anuel y este no sé cuál es peor”; dijeron.